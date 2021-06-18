Смачна статистика: Google назвав Топ-10 кулінарних запитів українців

Google назвав Топ кулінарних запитів українців / Google Ukraine

Пандемія внесла свої корективи в різні сфери повсякденного життя українців – багато хто перейшов на віддалений режим роботи або навчання і став більше часу проводити вдома – відповідно більше часу приділяти кулінарії.

Це показує і статистика Google Пошуку в Україні ‒ так, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів Google зі словом "рецепт" зросла на 29% у порівнянні з аналогічним періодом рік тому.

Які ж рецепти найчастіше шукали українські користувачі в Google за останній рік? Як не дивно, найпопулярнішим рецептом за останні 12 місяців став рецепт сирників. Також серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.

Сирники Млинці Солянка Шарлотка Лазіння Шуба Піца Паска Плов Панкейки

Крім того, в категорії "Салати" найбільш затребуваним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар". Серед рецептів пирогів лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ "Наполеон". Також українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю "Маргарита".

Також команда Google дала кілька порад щодо того, як зробити час на кухні більш продуктивним і цікавим:

Використовуйте режим пошуку в YouTube ‒ і ви отримаєте добірку відео з наочними покроковими рекомендаціями з приготування тих чи інших страв. Крім того, коли ви шукаєте в Google, в результатах ви крім сайтів зможете побачити посилання на відео на YouTube.

Часто цікаві рецепти можна знайти на сайтах незнайомою мовою. Навіть не володіючи іноземною мовою, якою написаний рецепт, ви зможете легко зрозуміти сенс ‒ в Google Chrome є вбудований Перекладач, який швидко перекладе весь текст сайту на зрозумілу мову прямо на сторінці сайту.

За допомогою Пошуку Google можна відразу отримати швидкі відповіді ‒ коротку інформацію з відповіддю на запит нижче пошукового рядка без необхідності заходити на сайти: калькулятор, конвертер одиниць виміру, кількість калорій тощо. Ви навіть можете голосом встановити таймер на певний час. Часто в іноземних рецептах вказано обсяг або вага в унціях або інших одиницях, і Google легко допоможе перевести одну міру ваги або обсягу в іншу.

Ви зібралися готувати, наприклад, киш зі шпинатом і рікоттою, а ось рікотти у вас під рукою не виявилося. Скористайтеся Картами Google, щоб знайти найближчі магазини, де можна купити цей продукт. Для цього в пошуку на Картах введіть або скажіть голосом "купити рікотту поруч", і ви побачите на мапі найближчі магазини, де можна купити цей продукт. Це особливо може стати в нагоді, якщо ви перебуваєте в незнайомому районі.

Якщо вам на очі потрапив незнайомий продукт, допомогти його ідентифікувати може додаток Google Об'єктив. Наведіть камеру на об'єкт, і додаток визначить, що перед вами (він навіть відрізнить петрушку від кінзи). Крім цього Google Об'єктив вміє перекладати тексти в режимі реального часу, знаходити інформацію про місця та об'єкти навколо вас.

Щоб готувати на кухні було веселіше, ввімкніть плейлист або радіостанцію "Music for cooking" на YouTube Music. Або ж знайдіть свою улюблену пісню і з меню, що випадає, виберіть функцію "Увімкнути радіо" ‒ YouTube Music автоматично підбере вам схожі пісні.

Щоб зберегти всі цікаві рецепти в одному місці, скористайтеся функцією "Колекції" в додатку Google на своєму смартфоні. Функція дозволяє створювати тематичні колекції з посилань, фото або відео і отримувати швидкий доступ до потрібної інформації. Доступ до своїх колекцій можна отримати і на комп'ютері, відкривши сторінку www.google.com/collections

Google Keep ‒ зручний додаток для створення заміток. Записуйте ідеї і плани, складайте списки покупок і отримуйте своєчасні нагадування. Ви можете сфотографувати рецепт або документ, щоб потім швидко знайти знімок в Google Keep.

Раніше дослідницька компанія TNS Ukraine опублікувала список найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів. Згідно зі свіжою статистикою, інтерес українців до маркетплейсів і інтернет-магазинах дещо знизився.