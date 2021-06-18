Смачна статистика: Google назвав Топ-10 кулінарних запитів українців

Найпопулярнішим рецептом за останні 12 місяців став рецепт сирників. Також серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.
Пандемія внесла свої корективи в різні сфери повсякденного життя українців – багато хто перейшов на віддалений режим роботи або навчання і став більше часу проводити вдома – відповідно більше часу приділяти кулінарії.
Це показує і статистика Google Пошуку в Україні ‒ так, за останні 12 місяців кількість пошукових запитів українських користувачів Google зі словом "рецепт" зросла на 29% у порівнянні з аналогічним періодом рік тому.
Які ж рецепти найчастіше шукали українські користувачі в Google за останній рік? Як не дивно, найпопулярнішим рецептом за останні 12 місяців став рецепт сирників. Також серед популярних страв: млинці, солянка і шарлотка.
- Сирники
- Млинці
- Солянка
- Шарлотка
- Лазіння
- Шуба
- Піца
- Паска
- Плов
- Панкейки
Крім того, в категорії "Салати" найбільш затребуваним серед українських користувачів Google виявився рецепт салату "Цезар". Серед рецептів пирогів лідером став тертий пиріг, а серед тортів ‒ "Наполеон". Також українці активно шукали рецепти молочного коктейлю і коктейлю "Маргарита".
Також команда Google дала кілька порад щодо того, як зробити час на кухні більш продуктивним і цікавим:
- Використовуйте режим пошуку в YouTube ‒ і ви отримаєте добірку відео з наочними покроковими рекомендаціями з приготування тих чи інших страв. Крім того, коли ви шукаєте в Google, в результатах ви крім сайтів зможете побачити посилання на відео на YouTube.
- Часто цікаві рецепти можна знайти на сайтах незнайомою мовою. Навіть не володіючи іноземною мовою, якою написаний рецепт, ви зможете легко зрозуміти сенс ‒ в Google Chrome є вбудований Перекладач, який швидко перекладе весь текст сайту на зрозумілу мову прямо на сторінці сайту.
- За допомогою Пошуку Google можна відразу отримати швидкі відповіді ‒ коротку інформацію з відповіддю на запит нижче пошукового рядка без необхідності заходити на сайти: калькулятор, конвертер одиниць виміру, кількість калорій тощо. Ви навіть можете голосом встановити таймер на певний час. Часто в іноземних рецептах вказано обсяг або вага в унціях або інших одиницях, і Google легко допоможе перевести одну міру ваги або обсягу в іншу.
- Ви зібралися готувати, наприклад, киш зі шпинатом і рікоттою, а ось рікотти у вас під рукою не виявилося. Скористайтеся Картами Google, щоб знайти найближчі магазини, де можна купити цей продукт. Для цього в пошуку на Картах введіть або скажіть голосом "купити рікотту поруч", і ви побачите на мапі найближчі магазини, де можна купити цей продукт. Це особливо може стати в нагоді, якщо ви перебуваєте в незнайомому районі.
- Якщо вам на очі потрапив незнайомий продукт, допомогти його ідентифікувати може додаток Google Об'єктив. Наведіть камеру на об'єкт, і додаток визначить, що перед вами (він навіть відрізнить петрушку від кінзи). Крім цього Google Об'єктив вміє перекладати тексти в режимі реального часу, знаходити інформацію про місця та об'єкти навколо вас.
- Щоб готувати на кухні було веселіше, ввімкніть плейлист або радіостанцію "Music for cooking" на YouTube Music. Або ж знайдіть свою улюблену пісню і з меню, що випадає, виберіть функцію "Увімкнути радіо" ‒ YouTube Music автоматично підбере вам схожі пісні.
- Щоб зберегти всі цікаві рецепти в одному місці, скористайтеся функцією "Колекції" в додатку Google на своєму смартфоні. Функція дозволяє створювати тематичні колекції з посилань, фото або відео і отримувати швидкий доступ до потрібної інформації. Доступ до своїх колекцій можна отримати і на комп'ютері, відкривши сторінку www.google.com/collections
- Google Keep ‒ зручний додаток для створення заміток. Записуйте ідеї і плани, складайте списки покупок і отримуйте своєчасні нагадування. Ви можете сфотографувати рецепт або документ, щоб потім швидко знайти знімок в Google Keep.
Раніше дослідницька компанія TNS Ukraine опублікувала список найпопулярніших в Україні інтернет-ресурсів. Згідно зі свіжою статистикою, інтерес українців до маркетплейсів і інтернет-магазинах дещо знизився.