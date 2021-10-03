Гопники вбивали копа під сміх і улюлюкання: опубліковано відео смертельної екзекуції в Чернігові

У Чернігові поліцейський помер внаслідок жорстокого побиття / cheline.com.ua

З'явилися нові деталі жорстокого побиття в Чернігові групою молодих людей двох поліцейських, один з яких помер в результаті отриманих тілесних ушкоджень, несумісних з життям.

Молоді люди забили до смерті поліцейського на масиві Масани, при цьому знімали побиття на свої телефони, повідомляє місцеве видання Чеline.

Відео вже потрапило в Мережу. Його розмістив їх на своїй сторінці в Facebook користувач Сергій Головня.

У злочині підозрюються шестеро людей, всіх зараз затримано. Затримані - 2002-2004 років народження, половина з яких – неповнолітні, додає видання.

Відзначимо, що на опублікованому відео відображено, що двоє жорстоко побитих поліцейських лежать на землі. Вони знаходяться в напівнепритомному стані. У обох видно сильні пошкодження голови, обличчя залиті кров'ю. Також біля них можна побачити калюжі крові.

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Навколо них знаходиться група молодих людей. Вони продовжують бити своїх жертв незважаючи на те, що поліцейські вже не чинять опору. Нападники на копів супроводжують дії веселими репліками і коментарями, а також демонструють на камеру свої руки, залиті кров'ю.

Увага!Відео містить сцени насильства і жорстокості. Кадри 18+.

Що відомо про загиблого поліцейського

У Мережі пишуть, що вбитим виявився співробітник міграційної поліції Артур Єрохін. У нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Підозрюваними виявилися студенти. Їх вже ідентифікували і допитують.

"Їм світить довічне ув'язнення. По п'яні, а можливо і наркоті, погубили чужі життя і свої теж", - відзначають в Мережі.

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Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.