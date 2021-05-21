Гордон і Милованов зчепилися в прямому ефірі після слів про "дебіла"

Дмитро Гордон / УНІАН

У прямому телеефірі між журналістом Дмитром Гордоном і колишнім міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим сталася жорстка перепалка.

Опоненети посварилися в прямому ефірі на каналі 1+1 після того, як Гордон нагадав про те, що Милованов називав себе "дебілом".

"Я не знаю, яким Тимофій був міністром - не виключено, що хорошим. Я просто процитував, що сказав про себе міністр", - сказав Гордон.

У відповідь Милованов заявив про те, що журналіст навів не повну цитату.

"Ви сказали, що ви дебіл", - повторив Гордон.

Милованов за словом в кишеню не поліз, підкресливши: "Ви зараз навели приклад однієї з великих проблем, які є в Україні. Я не буду опускатися до вашого рівня, не буду з вами питання олігофренії обговорювати, Але ви є прикладом журналіста, який є "жовтим". Заради хайпа створює увагу, яка йде від важливих питань. Ви не вмієте аналізувати. Ви вмієте привертати до себе увагу і злити людей".

У свою чергу Гордон перейшов на особистості і почав тролити свого опонента: "У гримерці ви мені сказали, що ви мене наздоженете. Але для того, щоб мене наздогнати вам потрібно купити болід. Це перше. А друге - якщо ви будете мене наздоганяти, я вас перекушу і не поперхнусь".

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що за деякі кроки окремих людей, які були поруч з ним, дійсно соромно.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста Дмитра Гордона, чому він оточує себе людьми, які самі називають себе "дебілами", чи не соромно йому за це.

"Вважаю, що якщо це невеликі промахи, то треба пробачити і вони повинні виправляти ситуацію. Тому що завжди людям треба давати другий шанс, але якщо вони не злочинці", - підкреслив він.

Президент сказав, що він не рідко давав людям другий і навіть третій шанс, про що зараз іноді шкодує.