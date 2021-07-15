Гірська вода, каміння та багно забарикадували дорогу: на Львівщині лютувала негода

Град у Львові / скріншот

Негода знову спіткала Львівську область. Там зійшов селевий потік, який ускладнив проїзд на трасі Київ-Чоп в районі села Коростів.

Як повідомляють патрульні регіону, потік гірської води, каменів і бруду вилився прямо на дорогу в четвер, 15 липня. Це сталося близько 18:50 поблизу міста Сколе. Рух практично заблокованим.

"Селевий потік зійшов на дорожнє полотно, проїзд зазначеною ділянкою ускладнений. На місці працюють підрозділи ДСНС", - йдеться в повідомленні обласної поліції.

У Мережі з'явилося відео негоди. На кадрах видно, як регіон спіткала потужна злива з градом.

Крім цього, синоптики прогнозують у Львівській області шторм. Грози з шквальним вітром поривами від 17 до 22 метрів на секунду очікуються ввечері 15 і вночі 6 липня.

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Нагадаємо, в понеділок, 12 липня, у Житомирі пройшла сильна злива. Крім цього, на місто обрушилися ураганний вітер і град. Негода вирувала більше години, проте вона була настільки сильною, що затопила вулиці і повалила дерева.

Через проблеми зі зливовою каналізацією на перехресті вулиць Покровської та Грушевського, дорога була повністю підтопленою.

У різних частинах міста вітер зламав і вирвав дерева з коренем. В результаті, вони впали прямо на припарковані автомобілі.

Більше того, у міській раді повідомили про жертву негоди. На людину впало дерево.

Також минулими вихідними негода накрила Карпати. Після сильної зливи та підтоплення поліція шукає 65-річного жителя села Ясіня-чоловік міг стати жертвою стихії.

За кілька годин у Рахівському районі випала майже половина місячної норми опадів. Гірські потоки перетворилися на бурхливі річки.