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"Пального" для COVID-19 ще багато: лікар спрогнозував дату запровадження локдауну в Україні

13 вересня 2021, 08:01
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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршуватиметься. До запровадження "червоної" зони у нас залишився місяць-півтора, максимум два, вважає Сергій Бережнов.

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Локдаун в Україні можуть оголосити в жовтні-листопаді / УНІАН

На початку жовтня кількість виявлених заражених коронавірусом українців може досягти числа в шість тисяч щодоби. У цьому випадку буде запровадження локдауну буде необхідним. Такий прогноз озвучив колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

За його словами, в країні як і раніше багато "пального" для вірусу - людей, які не мають до нього імунітету, передає Obozrevatel.

"Все залежить від того, як розвиватиметься ситуація, але вона однозначно буде погіршуватися. До рівня захворюваності близько 6 тисяч на добу, тобто до "червоної" зони, у нас місяць-півтора, максимум два", – вважає Бережнов.

Він уточнив, що вакциновано від коронавірусу в Україні близько п'яти мільйонів осіб, ще близько двох мільйонів перехворіли на на COVID-19.

"Хтось приховано перехворів. Припустимо, близько 10 мільйонів у нас вже мають якийсь імунітет. Але пального матеріалу ще більш, ніж достатньо", - зазначив лікар.

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При цьому через сезонний підйом респіраторної захворюваності та початок навчального року статистика з коронавірусу піде вгору.

"Діти - це локомотив усіх інфекційних захворювань. Вони переносять захворювання легше, крім суто дитячих інфекцій, вони більш активні та більш схильні до ризику зараження. Під час уроків вони сидять в закритих приміщеннях. На жаль, вентиляція і провітрювання в школах у нас не дуже добре налагоджені", - резюмував Бережнов.

Як повідомляв Главред, в Україні працюють над змінами адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, в країні запровадять "жовту" зону, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами учених, істотне погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується в кінці жовтня - на початку листопада. Зараз обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки передчасно.

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