Держсекретар США Блінкен приїде до Києва: ЗМІ дізналися терміни і причину візиту

Ентоні Блінкен приїде в Україну / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні. Він обговорить у Києві можливу зустріч глави Білого дому Джо Байдена та українського президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерело в українському уряді, Блінкен приїде в Україну до зустрічі Байдена і президента РФ Володимира Путіна.

"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого найбільш високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну та цінує її як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило джерело в уряді України.

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