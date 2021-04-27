Держсекретар США Блінкен приїде до Києва: ЗМІ дізналися терміни і причину візиту

Адміністрація Байдена направить в Україну свого найбільш високопоставленого дипломата. Це говорить про підтримку країни Вашингтоном.
Державний секретар США Ентоні Блінкен може приїхати в Україну вже в травні. Він обговорить у Києві можливу зустріч глави Білого дому Джо Байдена та українського президента Володимира Зеленського.
Як повідомляє CNN з посиланням на джерело в українському уряді, Блінкен приїде в Україну до зустрічі Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
"Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння європейської країни з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого найбільш високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує цю східноєвропейську країну та цінує її як союзника.
"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", - повідомило джерело в уряді України.
Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. В ході дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів, і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- 15 квітня США запровадили нові санкції проти РФ. Наступного дня Росія запровадила відповідні санкції щодо Штатів. Росіяни ухвалили рішення про висилку американських дипломатів і внесли в "чорні списки" високопоставлених чиновників із США.
- Пізніше в МЗС Росії зробили заяву про те, щоМосква сумнівається в можливості проведення зустрічі Путіна і Байдена через нові санкції США.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван уточнював, що зустріч Байдена і Путіна пройде лише за певних умов.
- 26 квітня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що терміни потенційної зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки не підтверджені.