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Держсекретар США зробив заяву про скупчення військ РФ на кордоні з Україною

15 квітня 2021, 07:16

Всі країни-члени НАТО стурбовані концентрацією російських військ біля українських кордонів і підтримують Київ.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен відвідав Брюссель, щоби обговорити з офіційними особами НАТО ситуацію на Донбасі / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що всі тридцять країн-членів НАТО засудили стягування російських військ на кордон з Україною. Всі вони очікують від РФ дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.

"Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, всі тридцять висловили стурбованість", - заявив Блінкен на пресконференції в Брюсселі.

За його словами, ситуація на кордоні уважно відстежується. Такого скупчення російських військ не спостерігалося з 2014 року.

"Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України...Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на сході України", - зазначив Блінкен.

читайте такожЕксперт розповів, коли Захід захистить Україну від ПутінаДержсекретар США нагадав, що через російську агресію на сході України з березня цього року загинули 12 українських військових.

Також Блінкен підкреслив, що Україна не реагує на російські провокації та поводиться стримано. За його словами, країни-члени НАТО підтримують Україну.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за останній місяць відвідав Брюссель.

Загострення на Донбасі - про що раніше писав Главред:

  • Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу для військової безпеки нашої держави.
  • За даними розвідки, за останній тиждень Росія перекинула на окуповані частини Донбасу 2000 тонн пального і 250 російських кадрових військових.
  • Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії , Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.
  • Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій"2008 року.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою Росії залякати Захід. При цьому РФ не планує повномасштабне вторгнення.

НАТО новини США війна на Донбасі Ентоні Блінкен військова агресія РФ новини України
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