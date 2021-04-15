Держсекретар США зробив заяву про скупчення військ РФ на кордоні з Україною

Ентоні Блінкен відвідав Брюссель, щоби обговорити з офіційними особами НАТО ситуацію на Донбасі / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що всі тридцять країн-членів НАТО засудили стягування російських військ на кордон з Україною. Всі вони очікують від РФ дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.

"Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, всі тридцять висловили стурбованість", - заявив Блінкен на пресконференції в Брюсселі.

За його словами, ситуація на кордоні уважно відстежується. Такого скупчення російських військ не спостерігалося з 2014 року.

"Ми бачили доповіді щодо нарощування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України...Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, в районі лінії розмежування на сході України", - зазначив Блінкен.

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Також Блінкен підкреслив, що Україна не реагує на російські провокації та поводиться стримано. За його словами, країни-члени НАТО підтримують Україну.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за останній місяць відвідав Брюссель.

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