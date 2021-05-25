Держстат оприлюднив сумні дані щодо тривалості життя українців

Названо тривалість життя українців / nashreporter.com

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні в 2019 році склала 72,01 року. Для чоловіків вона становить 66,92 року, а для жінок - 76,98, повідомляє у вівторок, 25 травня, Держстат на своєму офіційному сайті.

За даними статистичного відомства, за останні 30 років очікувана тривалість життя українців зросла. Так, наприклад, у 1990 році вона становила 70,42 роки (65,60 - для чоловіків і 74,82 - для жінок).

Відзначається також, що за останні 30 років населення країни скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні постійно проживало 51 млн 556,5 тис. громадян, а в 2020 році - 41 млн 732,8 тис.

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