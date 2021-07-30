Готують "тарифний майдан": Зеленський вимагає не підвищувати тарифи для населення

РНБО прийняло рішення про тарифи в Україні / @APUkraine

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні намагаються розхитати ситуацію, маніпулюючи темою тарифів.

"Ми не дозволимо нікому на сьогоднішній день маніпулювати тарифами, як дехто сподівається. Є зараз розхитування ситуації і на весну вже хтось там починає говорити за російським сценарієм про "тарифний майдан", - зазначив Данілов після засідання РНБО.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський поставив завдання не підвищувати ціни на електроенергію для найбільш вразливих верств населення.

"Ми це обов'язково повинні зробити. Таке рішення в засіданні РНБО було прийнято", - зазначив Данілов.

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Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.