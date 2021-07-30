УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Готують "тарифний майдан": Зеленський вимагає не підвищувати тарифи для населення

30 липня 2021, 19:22
Прослухати новину
Зупинити

РНБО ухвалила рішення про те, що вартість електрики не підвищиться для вразливих верств населення.

Зеленський, РНБО
РНБО прийняло рішення про тарифи в Україні / @APUkraine

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні намагаються розхитати ситуацію, маніпулюючи темою тарифів.

"Ми не дозволимо нікому на сьогоднішній день маніпулювати тарифами, як дехто сподівається. Є зараз розхитування ситуації і на весну вже хтось там починає говорити за російським сценарієм про "тарифний майдан", - зазначив Данілов після засідання РНБО.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський поставив завдання не підвищувати ціни на електроенергію для найбільш вразливих верств населення.

"Ми це обов'язково повинні зробити. Таке рішення в засіданні РНБО було прийнято", - зазначив Данілов.

читайте такожТариф на електроенергію для населення з 1 серпня: у Кабміні назвали фінальну цифру

Реклама

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.

РНБО тарифи на електроенергію ЖКГ-тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «Готують "тарифний майдан": Зеленський вимагає не підвищувати тарифи для населення». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 28 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Названо сім ранкових звичок, які допомагають худнутиНазвано сім ранкових звичок, які допомагають худнути Весілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовоюВесілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовою Під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожайПід Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожай Гороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяцяГороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяця

Останні новини

20:17

Білі фартухи і темні сукні: у Мережі спалахнув скандал через шкільну форму за мотивами СРСР

19:49

Атака РФ на Україну обернеться потужним ударом: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2 Відео

19:48

"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу Відео

19:30

Путін "нацарював" на довічне ув'язнення Погляд

19:12

Привезли з Туреччини і Росії: у Миколаєві зафіксовано чотири випадки зараження штамом "Дельта" Відео

Реклама
18:57

Чаус знову зникне: експерт розкрив несподіваний сценарій у справі скандального екссудді Відео

18:28

Купувала креветки, а виявився желатин: в Затоці туристка поскаржилася на шахрайство торговців Відео

18:11

"На славу Путіна": у Києві фанат "ДНР" влаштував стрілянину з вікна квартири Відео

17:55

"Не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в Україні

17:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

17:37

Україна отримала нову партію в 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac Відео

17:28

Греція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж Відео

16:53

"Голий з пов'язкою": на Вінниччині розповіли про появу Чауса в селі Мазурівка Відео

16:28

В Україну йде небезпечний циклон "Гвідо": які регіони зачепить негода Відео

16:26

Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право" Відео

16:11

Рекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

15:48

"Ноги не тримають": Світоліна розповіла про складну перемогу в "бронзовому фіналі" Олімпіади-2020 Фото Відео

15:37

Кричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через Україну Відео

15:20

Після рішення РНБО на "Укрзалізницю" чекають масштабні кадрові чистки - ЗМІ

14:48

Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі Фото

Реклама
14:46

Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби Відео

14:41

В СБУ відповіли на звинувачення у викраденні Чауса і розповіли про його місцеперебування Відео

14:36

Комаровський назвав оптимальну температуру для кондиціонера в спеку

14:25

Помилка виконавців: експерт пояснив, чому СБУ і НАБУ зчепилися через Чауса Відео

14:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

13:55

"Гопник" з "90-х" і "людина без совісті": як Данилюк вдарив в око Милованова на день народження Відео

13:38

Молочка, м'ясо, олія і цибуля: що і на скільки подорожчає в Україні восени

12:52

Тягли землею за волосся: у Черкасах одеські байкери жорстоко побили молоду пару Відео

12:17

Приголомшлива історія з Калуша: 60-річний Роман Гулак один виховує 11 дітей, яких усиновив

12:14

У Метінвесті розповіли деталі надзвичайної події на шахтоуправлінні "Покровське"

12:13

Убивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки Відео

11:42

Як крізь землю провалилися: з'явилися подробиці загадкового зникнення родини на Вінничині Відео

11:32

Гороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяця

11:23

В Одеській області по-звірячому вбили підприємця з Вінниці: тіло знайшли в річці

10:51

В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриють грози, град і шквали Відео

10:09

У Донецькій області стався вибух на шахті, до лікарні потрапили 10 осіб

09:58

Від пекельної спеки до осінньої прохолоди: синоптик спрогнозував на серпень температурні гойдалки

09:15

У Піренеях знайшли кістку британської блогерки: вона загадково зникла в горах торік Відео

08:41

Нового локдауну в Україні можна уникнути, але є умова - лікар

08:12

Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено понад 900 хворих Відео

Реклама
07:45

Пошук цапа-відбувайла: чому Зеленський вирішив змінити уряд Погляд

07:25

Плани Путіна щодо західної України і посилення тиску Москви: Ілларіонов пояснив цілі Кремля Відео

07:21

Байдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили запровадження санкцій проти Північного потоку-2 Відео

07:03

Гороскоп на серпень-2021 для всіх знаків від Влада Росса: на Діву чекає космос, а Скорпіона – випробування

06:54

Марта Костюк роздягнулася і звела з розуму Мережу звабливими формами

06:30

Пенсія Хомчака та боротьба з корупцією: чому Зеленський "трясе" силовиків Погляд

06:00

Ядерна зброя України і шантаж: Ілларіонов попередив про небезпеку заяви Арахамії Відео

05:28

Лукашенко покликав війська Росії до Білорусі: у Путіна оголосили про готовність і назвали сценарій Відео

05:02

Місячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любов Відео

04:43

Секретів немає: "кіберпартизани" злили паспортні дані силовиків і оточення Лукашенка Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти