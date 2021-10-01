"Говорила про дитину, благала відпустити": на Волині чоловік зґвалтував дівчину після гінекологічної операції

На Волині чоловік зґвалтував дівчину після гінекологічної операції / УНІАН

Поблизу одного з сіл Локачинського району (Волинська область) чоловік зґвалтував дівчинуу, яка йшла в гості до бабусі відразу після гінекологічної операції. Про це говоривши у рішенні Локачинського районного суду Волинської області.

Потерпіла на судовому засіданні розповіла, що в день зґвалтування їй зробили гінекологічну операцію. Повернувшись додому, вона випила Знеболювальне і стежкою пішла в сусіднє село до бабусі. У безлюдному місці її зустрів чоловік, який почав знайомитися в агресивному Тоні.

Коли жінка відмовилися пити з ним пиво, чоловік на неї напав і згвалтував.

"Під час статевого акту вона кричала, говорила, щоб він не робив цього, що у неї є дитина, чоловік і сьогодні вона пройшла через гінекологічну операцію. Однак обвинувачений не зупинився, закривав її рот рукою, погрожував", - йдеться в рішенні суду.

Після насильства жінка пообіцяла, що якщо агресор її відпустить, то вона нікому не розповість про напад. Однак після повернення в село жінка відразу звернулася в поліцію. Причому під час розслідування ґвалтівник їй погрожував і пропонував гроші, щоб вона забрала заяву з поліції.

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Підозрюваний провину на суді визнав частково - заявивши про те, що був п'яний, а секс був за згодою і взагалі − "потерпіла його боялася".

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні і засудив до 3 років і 8 місяців тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше на Закарпатті трої неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрювали, що до зґвалтування причетні двоє 15-річних та 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.

У справі призначили ряд експертиз, щоб встановити всі обставини злочину. Розслідування триває.