З'ясувалося, кого громадяни вважають найбільшими союзниками України - опитування

Українці назвали союзників нашої країни / УНІАН

Українці розповіли, кого вони вважають найбільшими союзниками нашої країни в захисті її незалежності, йдеться в даних соціологічного дослідження, проведеного в квітні Центром Разумкова.

Зокрема, соціологи поцікавилися, які країни можна вважати союзниками України у захисті її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Респонденти могли обирати всі на їхню думку прийнятні відповіді.

Українці вважають США, Польщу та Литву найбільшими союзниками нашої держави.

Як показало опитування:

44,1% опитаних вважають такою країною США,

36,8% - Польщу,

34% - Литву,

31,6% - Німеччину,

30,4% - Канаду,

24,4% - Грузію,

23,4 % - Великобританію,

21,6% - Францію,

18% - Туреччину,

12,7% - Білорусь,

8,2% - Казахстан,

7,8% - Азербайджан,

6% - Росію,

4,8% - Вірменію,

4,7% - Угорщину.

Менше одного відсотка-0,5% - вважають союзниками інші країни.

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Ще 19,4% вважають, що Україна не має стратегічних союзників, а 12% не змогли відповісти.

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Окремо 41,9% опитаних вважають НАТО організацією, яка надає найбільш істотну підтримку Україні у захисті її незалежності, 40,2% - ЄС, 24,3% - ОБСЄ, 21,5% - ООН, 18% - Рада Європи (Парламентська Асамблея РЄ), 4,8% - СНД (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Молдова, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Узбекистан), 3,2% - ОДКБ (Росія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан).

23,3% вважають, що жодна організація не підтримує Україну, а 13,5% - не змогли відповісти.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 23-28 квітня 2021 року у всіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондент старше 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дослідження проводилося за фінансової підтримки посольства Великобританії в Україні.

Раніше Главред писав про те, що якби вибори президента України відбулись наприкінці квітня, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний керівник держави Володимир Зеленський.

Зеленського підтримали б 19,8% всіх респондентів або 28,3% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.