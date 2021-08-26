Грибок і пліснява: киянам розповіли, чому вода з крана жовта і смердюча

Киянам розповіли про небезпеку води з крана / УНІАН

У Києві комунальники стверджують, що після обробки і знезаражування води на станції водозабору фільтрами, вода стає придатною для пиття. А жовтуватий відтінок нібито дають річки, звідки йде забір (Дніпро і Десна).

У той же час в результаті лабораторного аналізу у водопровідній воді в Києві були виявлені шкідливі домішки, повідомляє ТСН.

В результаті аналізу декількох зразків води з крана з різних частин Києва були виявлені сліди цвілі і різних видів грибка.

Експертиза виявила в зразках води кольоровість і перманганатну окислюваність, бактерії, які можуть бути викликані відкладеннями цвілі або грибка. Крім того, виявлено забарвленість води, каламутність, вміст марганцю.

У лабораторії додали, що перевищення норм шкідливих речовин вони фіксують постійно — у всіх районах Києва.

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У свою чергу в Київводоканалі заявляють, що водопровідну воду можна навіть пити з-під крана.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головна водна артерія Вінниці і всієї області - річка Південний Буг наприкінці поточного літа стала справжньою напастю для місцевого населення. Водойма почала цвісти і через це в місті з'явився вкрай неприємний запах. Цю ж воду городяни використовують як питну, але останнім часом побоюються готувати їжу з неї.

Також раніше у Мінекології заявили про велику кількість препаратів від коронавірусної інфекції в пробах води з українських річок. Зокрема, в головних річках країни виявили залишки медпрепаратів, які використовуються для лікування COVID-19.