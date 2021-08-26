УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Грибок і пліснява: киянам розповіли, чому вода з крана жовта і смердюча

26 серпня 2021, 08:53

У водопровідній воді в Києві були виявлені шкідливі домішки.

Гаряча вода
Киянам розповіли про небезпеку води з крана / УНІАН

У Києві комунальники стверджують, що після обробки і знезаражування води на станції водозабору фільтрами, вода стає придатною для пиття. А жовтуватий відтінок нібито дають річки, звідки йде забір (Дніпро і Десна).

У той же час в результаті лабораторного аналізу у водопровідній воді в Києві були виявлені шкідливі домішки, повідомляє ТСН.

В результаті аналізу декількох зразків води з крана з різних частин Києва були виявлені сліди цвілі і різних видів грибка.

Експертиза виявила в зразках води кольоровість і перманганатну окислюваність, бактерії, які можуть бути викликані відкладеннями цвілі або грибка. Крім того, виявлено забарвленість води, каламутність, вміст марганцю.

У лабораторії додали, що перевищення норм шкідливих речовин вони фіксують постійно — у всіх районах Києва.

Реклама

У свою чергу в Київводоканалі заявляють, що водопровідну воду можна навіть пити з-під крана.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головна водна артерія Вінниці і всієї області - річка Південний Буг наприкінці поточного літа стала справжньою напастю для місцевого населення. Водойма почала цвісти і через це в місті з'явився вкрай неприємний запах. Цю ж воду городяни використовують як питну, але останнім часом побоюються готувати їжу з неї.

Також раніше у Мінекології заявили про велику кількість препаратів від коронавірусної інфекції в пробах води з українських річок. Зокрема, в головних річках країни виявили залишки медпрепаратів, які використовуються для лікування COVID-19.

viber
новини Києва питна вода
Зараз ви переглядаєте новину «Грибок і пліснява: киянам розповіли, чому вода з крана жовта і смердюча». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Переможниця Холостяка без трусиків розбурхала відвертим образомПереможниця Холостяка без трусиків розбурхала відвертим образом Холостячка Злата Огневич без білизни звела з розуму шикарним тілом у зухвалій позіХолостячка Злата Огневич без білизни звела з розуму шикарним тілом у зухвалій позі Фіналістка Холостяка засвітила апетитні груди після купання в басейніФіналістка Холостяка засвітила апетитні груди після купання в басейні "Вибух успіху" і вступ до НАТО: астролог розповів, що чекає на Україну в найближчі 10 років"Вибух успіху" і вступ до НАТО: астролог розповів, що чекає на Україну в найближчі 10 років Хронічне запалення: які важливі сигнали подає організмХронічне запалення: які важливі сигнали подає організм

Останні новини

16:59

"Не можна дивитися на мене": у київському ТЦ агресивна жінка розсікла дівчині голову

16:09

"Постійна загроза - в Придністровському регіоні": Зеленський закликав країн-сусідів посилити ВМС Відео

16:00

Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, виграш або ризик травм Відео

15:56

Лікарі назвали три "туалетних" помилки у чоловіків, які призводять до серйозних наслідків Відео

15:54

У Дніпрі дівчина вивела у парк на прогулянку 2-метрового удава (відео)

Реклама
15:30

Задощить і затуманить: Україну накриє потужний шторм Відео

15:03

Володимир Дантес зайняв місце Осадчої в шоу Світське життя

14:57

У центрі Львова посеред білого дня розстріляли таксиста: фото та прикмети підозрюваних

14:52

Пропагандисти РФ зганьбилися, сфабрикувавши дикий фейк про біженців з Афганістану Відео

14:50

Наречена Романа Сасанчина вагітна їх первістком

14:39

У Вінниці серед щеплених від коронавірусу розіграють сотню цінних призів: головний - Toyota Corolla Відео

14:30

"Велике будівництво" на залізниці: Україна домовилася зі Швейцарією про фінансування на 500 млн євро

14:25

Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом випустили спільну пісню Не відпускай Відео

14:07

"Робимо українське": стиль архітектора Сергія Махна унікальний і впізнається по всьому світу

13:51

Пандемія коронавірусу може тривати ще 5 років – головний санлікар України Відео

13:37

Лінійку підмочить дощ, температура різко знизиться: українцям розповіли про погоду 1 вересня Відео

13:37

Зірка Вікінгів Кетрін Винник оцінила святкування Дня Незалежності в Україні

13:07

В окупованому Криму кандидат у депутати Держдуми втік з дебатів у прямому ефірі (відео)

13:00

Ніцой пояснила, чому Росія постійно намагається привласнити історію України

12:46

Що робити з каблучкою чоловіка і дружини після розлучення: всі варіанти Відео

Реклама
12:35

Коли Різдво Пресвятої Богородиці 2021: дата, історія свята і молитва

12:17

"Вакцинуйся або тестуйся": у МОЗ розповіли про можливі обмеження для невакцинованих Відео

12:15

Вийшов трейлер фільму Спенсер - про принцесу Діану з Крістен Стюарт Відео

12:14

Літак із Зеленським на борту не зміг приземлитися у Молдові: що трапилося

12:03

Новий тріумф України на Паралімпіаді: Шевчук виграла золото в паверліфтингу Відео

12:02

На Говерлі облаштували базар і продають воду по 100 гривень за півлітра Відео

11:33

Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України: в чому суть документа

11:30

Гороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяця

11:19

"Не пузатий політик": Зеленський розповів, як ризикував життям, йдучи у владу Відео

11:17

Православний календар на вересень 2021: Різдво Богородиці і Воздвиження Хреста Господня - дати

11:15

"Мікс" України та Японії: архітектор підкорив весь світ унікальним інтер'єрним стилем

11:05

У Нацраді по ТБ розповіли про "скабіївщину" і чому потрібно відібрати ліцензію у каналу"Наш"

11:03

Місячний календар стрижок на тиждень 30 серпня - 5 вересня: кращий день для зачіски та манікюру

10:59

Сиве волосся не завжди має доброякісну причину: фармацевт попереджає про серйозну причину Відео

10:58

Анна Трінчер роздягнулася і звела з розуму ідеальною фігурою без фотошопу

10:37

Погано пахне і моторошно виглядає: море в Одесі вкрилося білими плямами Відео

10:34

Дуже важливо знати: названо п'ять симптомів коронавірусу у повністю вакцинованих людей Відео

10:32

Мама Скрябіна емоційно відреагувала на "виступ" загиблого сина на Олімпійському

10:29

Квиток на концерт Кобзона: у Мережі показали відео ліквідації снайпера РФ на Донбасі Відео

10:05

Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради

Реклама
10:00

На Херсонщині чоловік накрутив на дітородний орган обручку

09:55

"Я бачив кінець світу": чоловік, який вижив після теракту в Кабулі, розповів, як все було Відео

09:54

У США назвали головні очікування від зустрічі Зеленського і Байдена Відео

09:25

Видатні українці: відомий архітектор став учасником проєкту Метінвесту Відео

09:21

Атака на Порошенка з зеленкою: поліція відпустила затриманого, він потрапив до реанімації Відео

08:59

Лікарка назвала вакцину, яка найгірше захищає від коронавірусу

08:55

Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків Зодіаку: поганий знак, підказки інтуїції і фінансові втрати

08:52

Чому рішення суду щодо Північного потоку-2 не поверне російський газ в українську ГТС Погляд

08:51

Готуйтеся до аномалії: українцям дали несподіваний прогноз на осінь 2021 Відео

08:19

Різке зростання заражень COVID-19 в Україні: кількість інфікованих за добу підскочила до понад 2 тис. Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти