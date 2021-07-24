"Величезні борги": під Харковом медики через проблеми із зарплатою перекрили трасу

Під Харковом медики через проблеми із зарплатою перекрили трасу / suspilne.media

Під Харковом медики влаштували акцію протесту, тимчасово перекривши трасу " Київ-Харків-Довжанський" ‒ вимагаючи погасити заборгованість по зарплаті. Про це 24 липня передає Суспильне Харків.

Журналісти повідомляють, що десятки працівників Валківської центральної районної лікарні під час пікету стали на переході через трасу, заблокувавши проїзд автомобільного транспорту. Крім того, люди перекривали і об'їзні шляхи.

В руках у деяких протестувальників були плакати з написами" Врятуємо Валківську лікарню", " знищенню лікарні - ні!", "Скороченню медиків-ні!", "Зарплата-без затримки", "гідну зарплату медикам". Як розповідають учасники акції, їм не платять зарплату вже 3 місяці, хоча обіцяють погасити борги щотижня.

"Ковидні" за квітень ми так і не отримали. Тепер кажуть, що наше керівництво неправильно передавало відомості. У нас стільки було хворих! Реанімацію, як могли, розширювали, а тепер, виходить ми сидимо без зарплати", ‒ висловилася молодша медсестра відділення лікарні Валентина Шигапова.

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Нагадаємо, раніше в минулому році лікарі з Вінниці вийшли на протести. Замість обіцяної потрійної зарплати у квітні медикам доплатили по 83 копійки. Медики вимагали від держави виплатити належні їм за законом гроші.

У Харкові 18 травня співробітники швидкої допомоги вийшли на масову акцію протесту через злочинні дії керівництва. Вони запевняють, що їх змушують коронавірус записувати, як пневмонію.

За словами учасників акції протесту, були випадки, коли вони привозили пацієнтів з явними симптомами Covid-19, а людей відмовлялися приймати в інфекційну лікарню.