Гроза ФБР, ФСБ і МІ-6: зірка "Слідство ведуть екстрасенси" Лисюк призначений на топ-посаду до СБУ

Андрій Лисюк був експертом-криміналістом у програмі Слідство ведуть екстрасенси / Скріншот Телеканал СТБ в YouTube

Експерт телевізійного шоу Слідство ведуть екстрасенси, колишній депутат від Слуги народу Андрій Лисюк призначений заступником голови Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Про це заявив спікер Inform Napalm Михайло Макарук.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він написав про те, що колишній начальник охорони бізнесмена і політика Сергія Тігіпка, зірка програми Слідство ведуть екстрасенси Андрій Лисюк, став заступником голови Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

"Тут навіть ФБР, БНД і МІ-6 здригнулися від такої потужності", - пожартував Макарук.

Довідка

Андрій Лисюк

Відомо, що Лисюк у 2019 році був обраний народним депутатом від партії Слуга народу, проте вирішив відмовитися від роботи у Раді на користь військової служби, тому що вважав, що там він принесе більше користі країні.

"Я перебуваю на військовій службі, і було прийнято рішення, що я більше користі принесу, займаючи цю посаду", - сказав він у 2019 році в коментарі Українській правді.

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Згідно з даними руху Чесно, Лисюк закінчив юридичний факультет Академії Служби безпеки України. Військове звання - підполковник СБУ.

Лисюк працював на оперативних та керівних посадах головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління Служби безпеки України.

Також він був головою врегулювання проблемних активів в рамках юридичного департаменту ПАТ Промінвестбанк.

У шоу Слідство ведуть екстрасенси Андрій Лисюк був експертом-криміналістом.