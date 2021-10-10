Вантажівка розчавила маршрутку на Одеській трасі: 8 поранених і загиблих

ДТП в Одеській області / od.npu.gov.ua

В Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса, в результаті якої дві людини загинули, ще шестеро отримали різні травми.

Аварія сталася в суботу ввечері, 9 жовтня на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка, розповіли у відділі комунікації ГУ НП Одеської області.

"45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись у бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який був попереду нього. Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих забрала "швидка", - повідомили в поліції.

/ od.npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення відомостей про те, що трапилося до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України та про затримання водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Проїзд на ділянці траси ускладнений.

/ od.npu.gov.ua

Що відомо про загиблих і постраждалих у ДТП

Як уточнюють місцеві ЗМІ, в аварію потрапила маршрутка №51 рейсу Одеса - Холодна Балка.

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Загиблі - чоловік і жінка 35-40 років. Одна молода дівчина втратила пальці на нозі, у ще однієї молодої дівчини - перелом таза.

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Броварському проспекті біля станції метро Лісова сталася серйозна аварія за участю маршрутки і легкового автомобіля. На момент ДТП в маршрутці були пасажири.

Маршрутка протаранила стовп, перекинулася і буквально розкололася. У соцмережах пишуть, що щонайменше двоє людей загинули, кількість постраждалих ще уточнюється.