Вантажівка зім'яла авто як бляшанку на Полтавщині: на місці загинули дві жінки та двоє чоловіків

Вантажівка розчавила легковик на Полтавщині: на місці загинули дві молоді жінки та двоє чоловіків / ДСНС у Полтавській області

Страхітлива смертельна ДТП сталася на Полтавщині – там дорогу не поділили вантажівка та легковик. Унаслідок зіткнення на місці аварії загинули чотири жителі села Дейманівка Лубенського району.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, аварія сталася у неділю, 25 липня, орієнтовно о 05:00 поблизу с.Приходьки Пирятинського району. Там на автодорозі Р 60 "Кролевець – Пирятин" зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка.

Унаслідок зіткнення загинули чотири людини.

Для вивільнення тіл загиблих працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на рятувальників, загиблі - це водій і троє пасажирів легковика.

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Зазначається, що про аварію правоохоронцям повідомили очевидці орієнтовно о 4 годині. Зіткнення сталося біля села Вишневе на трасі Пирятин - Суми. Зіткнулися вантажне авто, яким керував 65-річний житель Житомирщини, та легковик. За кермом останнього був 40-річний місцевий. Він і ще троє пасажирів автомобіля загинули на місці. Це дві жінки у віці 30 років і 25-річний чоловік. Усі - жителі села Дейманівка Лубенського району.

Також відомо, що вантажівка належить Житомирській будівельно-транспортної компанії "Елітбуд-1".

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті "Порушення правил дорожнього руху". Санкція - позбавлення волі від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати на строк до трьох років.

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