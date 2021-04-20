"Цвях у кришку труни": Ярош розкрив наслідки вторгнення РФ в Україну

Перемога буде за Україною, хоча ціна і буде високою. Знову гинутимуть кращі представники української нації.
Командувач Українською добровольчою армією Дмитро Ярош спрогнозував, чим може обернутися для Російської Федерації вторгнення в Україну.
За його словами, широкомасштабна війна проти України стане "цвяхом у труну Російської імперії в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні", передає Obozrevatel.
Ярош впевнений, що перемога буде за Україною, хоча ціна і буде високою.
"Бог милостивий. Бог зробить все для того, щоби фактор російської імперії більше не впливав на Україну, не дестабілізував, не корумпував нашу державу. І тоді ми заживемо вільним нормальним життям. Перемога буде за нами при будь-яких розкладах. Питання тільки в кількості жертв. Як з того боку, так і з нашого. Тому що гинути там будуть знову кращі представники української нації", - зазначив Ярош.
читайте такожВторгнення Росії: Ярош спрогнозував, як далеко РФ змогла б просунутися вглиб України"Але при всьому цьому кров героїв, яка пролита в боротьбі за незалежність, за свободу – вона ніколи не проливається даремно. Україна буде. І все буде Україна!" ,- резюмував глава УДА.
Як повідомляв Главред, командувач Українською добровольчою армією Дмитро Ярош вважає можливою анексію Росією окупованій частині Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Але найбільш вірогідним варіантом може бути визнання Росією ЛДНР на державному рівні.
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