Хакери РФ зламали сайт ВМС і опублікували дані учасників навчань Sea Breeze

Сайт ВМС України атакували хакери / facebook.com/theministryofdefence.ua

9 липня були зафіксовані хакерські атаки з РФ на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України.

"9 липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України. В результаті, відбулася публікація деяких документів і переважно фейкових повідомлень, пов'язаних з навчаннями "Сі Бриз - 2021", які зараз тривають в басейні Чорного моря", - йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони.

Відзначається, що жоден з документів не був отриманий в результаті витоку з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ.

Також в результаті хакерської атаки мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було викликане "використанням вразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення". Крім того, зафіксовані випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України.

Зараз загрози усунені, робота сайту ВМС буде відновлена найближчим часом.

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За даними Міноборони, до проведення інформаційних операцій проти України залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ за підтримки кіберпідрозділу центрального підпорядкування, розвідувальних органів РФ.

Раніше анонімний Telegram-канал "Джокер" ДНР" виклав скріншоти сайту і написав, що взяв його "покористуватися на час навчань".

"Я вирішив подивитися, як проходять навчання українців і НАТО. Тому мені довелося забрати сайт Військово-Морських сил України https://navy.mil.gov.ua з деякими іншими ресурсами під свій контроль. Виявляється, до сайту була прив'язана інтернет-хмара з секретними документами про ці навчання і списках їх учасників, в тому числі і іноземців", – написав автор поста.

У наступних повідомленнях він опублікував персональні дані учасників навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні раптово перестали працювати сайти ряду державних органів-спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента , а пізніше перестали працювати сайти СБУ, НАБУ та інших структур.