"Халк побився з дементорами": чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець

Чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець / uz.gov.ua

У поїзді сполученням Київ-Трускавець затримали пасажира, який влаштував повний погром в одному з вагонних купе. Про інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко.

За його словами, пасажир розбив стіл, пошкодив ліжко, вибив вікно і залишив після себе бруд і сміття.

"Таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами. Але ні. У такому вигляді залишив після себе вагон пасажир поїзда 49 Київ – Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону", — зазначив він.

Про інцидент повідомили в поліцію, після чого чоловіка затримали. А вагон з пошкодженим купе відправили на ремонт.

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