"Халк побився з дементорами": чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець

Про інцидент повідомили в поліцію, після чого чоловіка затримали. А вагон з пошкодженим купе відправили на ремонт - як кажуть в Укрзалізниці.
У поїзді сполученням Київ-Трускавець затримали пасажира, який влаштував повний погром в одному з вагонних купе. Про інцидент на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко.
За його словами, пасажир розбив стіл, пошкодив ліжко, вибив вікно і залишив після себе бруд і сміття.
"Таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами. Але ні. У такому вигляді залишив після себе вагон пасажир поїзда 49 Київ – Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону", — зазначив він.
Про інцидент повідомили в поліцію, після чого чоловіка затримали. А вагон з пошкодженим купе відправили на ремонт.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Журналіст і правозахисник Йоханнес Андерсен вирушав на поїзді Укрзалізниці за маршрутом Київ-Ізмаїл.
- Іноземцю не сподобалося, що вагон в якому він їхав - брудний, тому під час однієї із зупинок він вийшов на перон і спробував шваброю помити вікно поїзда.
- Правда, за його словами, швабра з таким брудом не справлялася.
- У поїзді Київ-Миколаїв пасажирам дах плацкартного вагона була настільки дірявою, що під час дощу пасажирам довелося тримати біля себе Відра під час дощу ‒ в них капала вода.