Хаотичні удари і справжня боротьба: у метро Києва два пасажири побилися на ескалаторі

Причина бійки не відома / Telegram-канал Київ Оперативний

У середу вранці, 4 серпня, на станції метро Либідська у Києві прямо на ескалаторі побилися двоє невідомих. На кадрах відео, знятому очевидцями, можна побачити, як два пасажири боролися на підйомнику. Під час бійки одному з учасників подій порвали футболку. Удари з обох сторін наносилися хаотично. На виході з метро бійці зіткнулися з нарядом поліції.

Як повідомляє Telegram-канал Київ оперативний, двоє пасажирів несподівано зчепилися, піднімаючись до входу на ескалатор на метро Либідська. Вони буквально влаштували боротьбу прямо на підйомнику.

Під час бійки одному з них порвали футболку. Удари борці наносили хаотично.

Під час бою один з учасників бійки раптом зумів звільнитися і взятися за поручень, проте його противник чітко вказав, що поєдинок ще не закінчено.

Бій тривав ще якийсь час. На виході на бійців чекали двоє секундантів, яким виявилися поліцейські. Вони вивели борців під руки з метро.

Наразі причина конфлікту невідома.

Нагадаємо, раніше у метро Києва сталася бійка через карантин і масочний режим. Один чоловік підійшов до іншого і став щось доводити щодо носіння маски. У якийсь момент людина в масці, ймовірно, торкнулася голови іншого пасажира, після чого той вдарив його ногою в живіт. Той, що підійшов першим, налетів на нього з кулаками.