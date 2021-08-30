Харків'янин пережив клінічну смерть в результаті укусу шершня

Укус шершня може бути смертельним / Вікіпедія

На Харківщині чоловік, якого вкусив шершень, мало не покинув цей світ. Він пережив клінічну смерть.

Як повідомили в Facebook "Центру екстреної медичної допомоги", інцидент стався в неділю, 29 серпня, поблизу Харкова.

Чоловік отримав анафілактичний шок миттєво після того, як його вкусив шершень. У зв'язку з цим, його серце зупинилося, що і призвело до клінічної смерті.

На виклик невідкладно прибули медики і завдяки налагодженим реанімаційним діям його вдалося врятувати.

Чоловік госпіталізований в кардіологічне відділення, його життю ніщо не загрожує, проте за станом організму стежать лікарі.

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Раніше Главред писав, що Україна потерпає від нової напасті. Шершні активно селяться в людських дворах, церквах і квартирах. Найбільше страждають жителі Рівненської області. Там рятувальники не встигають ліквідувати небезпечних комах.

Чому атакують шершні

Біологи припускають, що комахи могли активізуватися через спекотне літо.

"Якщо підвищена температура, така комаха краще себе почуває, краще розмножується, краще харчується. Витривалість личинок збільшується", - кажуть експерти.

Також цьому посприяли:

вирубка лісів,

вирубка чагарників,

ліквідація старих дерев повалених.

Все це - будинок шершнів. Коли таких локацій немає-вони і летять до людей.