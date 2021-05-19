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Харків'янку, яка викинула український паспорт, покарають: у МВС розкрили деталі

19 травня 2021, 11:31

Мешканку Харкова Інну П. таки випустили за кордон, але перед цим вручили протокол за дрібне хуліганство і ухилення від нормального виховання дітей.

біометричний паспорт
Жінка вже вилетіла з аеропорту Харкова за правильно оформленими виїзними документами на дітей / УНІАН

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко пояснив, чому не випустили з країни мешканку Харкова, яка потрапила в скандал через те, що демонстративно викинула український закордонний паспорт.

Як пояснив Геращенко на своїй сторінці у Facebook, законодавство України прямо встановлює вимогу про необхідність згоди батька або матері дітей на їхній виїзд за межі країни.

"Згоди батька серед поданих для прикордонного контролю документів не було. І тому прикордонники виконали свій обов'язок і не допустили порушення закону. І правильно зробили (...) тому громадянці Інні П. не треба валити з хворої голови на здорову, а просто знати і дотримуватися закону", - написав він.

читайте такожАнтиукраїнський скандал з дочкою судді: стало відомо, чи відрахують її з університетуГеращенко додав, що, на жаль, за образи на адресу держави і народу України відповідальність не передбачена.

"А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків щодо нормального виховання дітей, відповідальність нехай не велика, але є. Сьогодні вранці громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова за вже правильно оформленими виїзними документами на дітей поліцією був вручений протокол за ст. 173 КУАПП за дрібне хуліганство і ст. 184 КУАПП за ухилення від нормального виховання дітей", - додав заступник міністра.

Довідка. Дрібне хуліганство (ст.173 КУАПП ) карається накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін від сорока до шістдесяти годин, або виправними роботами на термін від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративним арештом на термін до п'ятнадцяти діб.

Стаття 184 КУАПП передбачає, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання і виховання малолітніх та неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від 850 до 1700 грн.

Скандал у Харкові - про що раніше писав Главред:

  • Мешканка Харкова та її діти демонстративно викинули українські паспорти після того, як отримали відмову вилетіти в Стамбул.
  • Розгнівана жінка облаяла Україну, її приклад наслідували її малолітні діти.

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