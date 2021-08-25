Харківський бармен поглумився над українською мовою, заявивши, що він "росіянин"

Бармен сказав, що він слов'янин / скріншот

Черговий скандал на тлі української мови стався в Харкові. В одному з місцевих кафе під назвою Zdorovo EST, яке розташоване на вулиці Ярослава Мудрого, працівник відмовився обслуговувати клієнтів державною мовою.

У Мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно, як чоловік за стійкою кривляється, спеціально спотворюючи українську мову.

Відеоролик викликав обурення серед користувачів.

Зокрема, він нахамив клієнту за те, що він попросив українське меню. Бармен сказав, що "він слов'янин і російський". А самого "українського" меню за словами відвідувачів закладу, там і зовсім не виявилося.

Після опублікованих кадрів користувачі закликали бойкотувати даний заклад.

Однак його власники на скандал поки не відреагували.

Нагадаємо, раніше курйозний інцидент з моделлю яною Варнаковою трапився в Кишиневі. Вона отримала від місцевої мешканки сумкою через те, що розмовляла російською мовою. Модель, стоячи в черзі до банкомату, була дуже близько до агресивної жінки. Остання почала вигукувати в бік міс Молдови матюки: "Ст*рва" і "Смердюча росіянка".