/ Фото Facebook Vitaly Po

Сьогодні, 12 червня, лідер світового рейтингу ФІФА Бельгія розпочне Євро-2020 поєдинком проти Росії. В одному з барів Херсона вирішили оригінально анонсувати зустріч двох збірних.

Зокрема, на афіші, де вказано дату і час ігор, зробили напис "Бельгія - Окупанти". Фото опублікував у Facebook Vitaly Ро.

Анонс ігор на 12 червня в барі Херсона виглядає наступним чином:

16:00 Уельс - Швейцарія;

19:00 Данія - Фінляндія;

22: 00 Бельгія - Окупанти.

"Херсонщина казкова, жодного разу не за руський мір", - йдеться в коментарі до фото.

Фото афіші закладу почали активно поширювати в Мережі.

Зазначимо, раніше російський кіт-оракул Ахілл, який пророкує результати спортивних матчів, спрогнозував, чим закінчиться гра збірних Росії та Бельгії на Євро-2020.

Перед котом на столі поруч з прапорами Росії та Бельгії розмістили миски з кормом. Після цього на стіл пустили тварину. Кіт зробив вибір на користь Бельгії.

Як відомо, Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Збірна Росії також зіграє в групі B з Фінляндією (16 червня, Санкт-Петербург) і Данією (21 червня, Копенгаген).

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