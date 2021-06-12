"Херсон не за руський мір": у барі міста оригінально анонсували матч збірної РФ на Євро-2020

На афіші, де вказано дату й час ігор, зробили напис "Бельгія - окупанти". Власне, саме так в усьому світі й називають Росію.
Сьогодні, 12 червня, лідер світового рейтингу ФІФА Бельгія розпочне Євро-2020 поєдинком проти Росії. В одному з барів Херсона вирішили оригінально анонсувати зустріч двох збірних.
Зокрема, на афіші, де вказано дату і час ігор, зробили напис "Бельгія - Окупанти". Фото опублікував у Facebook Vitaly Ро.
Анонс ігор на 12 червня в барі Херсона виглядає наступним чином:
- 16:00 Уельс - Швейцарія;
- 19:00 Данія - Фінляндія;
- 22: 00 Бельгія - Окупанти.
"Херсонщина казкова, жодного разу не за руський мір", - йдеться в коментарі до фото.
Фото афіші закладу почали активно поширювати в Мережі.
Зазначимо, раніше російський кіт-оракул Ахілл, який пророкує результати спортивних матчів, спрогнозував, чим закінчиться гра збірних Росії та Бельгії на Євро-2020.
Перед котом на столі поруч з прапорами Росії та Бельгії розмістили миски з кормом. Після цього на стіл пустили тварину. Кіт зробив вибір на користь Бельгії.
Як відомо, Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Збірна Росії також зіграє в групі B з Фінляндією (16 червня, Санкт-Петербург) і Данією (21 червня, Копенгаген).
Скандал з новою формою збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"
- Українська асоціація футболу 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020.
- У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.
- 7 червня в УЄФА заявили про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.
- Після скарги Росії в УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна повинна прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.
- В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.
- 11 червня УЄФА та Українська асоціація футболу погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.
- 12 червня стало відомо, що оновлена форма збірної України на Євро 2020 буде з написом "Слава Україні" , а розміщене на футболці гасло " Героям слава!" приховають за картою, в центрі обрисів державних кордонів. При цьому УЄФА має намір перевіряти форму синьо-жовтих перед кожним матчем.