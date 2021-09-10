Херсонщину атакує гусінь: комахи знищили тисячі дерев і дісталися багатоповерхівок

Гусениці, як дощ, падають на людей прямо зі стелі в під'їздах / скріншот ТСН

Херсонську область атакує гусінь. Йдеться про американського білого метелика - комахи активно розмножуються, адже для них цього року в Україні склалися найсприятливіші погодні умови.

Місцеві жителі кажуть, що гусінь обліпила дерева і навіть житлові будинки - падає людям на голову, у волосся, за комір. В області оголосили карантин, передає ТСН.

Через навалу комах на Херсонщині дерева та зелені насадження залишилися без листя. Гусінь за кілька тижнів з'їла листя, а тепер підбирається до квітів. Під загрозою зараз опинилися міські парки, а також дерева в міських дворах. Фермерські сади не постраждали, оскільки їх обробляли спеціальними препаратами.

Комахи пробираються і в під'їзди - там вони, як дощ, падають на людей прямо зі стелі. Зайти в будинок для місцевих стає справжнім випробуванням.

Зазначимо, американський білий метелик відкладає понад дві тисячі яєць і добре переносить південні зими. А цьогоріч спочатку вологе, а потім спекотне літо неабияк сприяло розмноженню комах. За словами експертів, харчується гусінь понад 300 видами рослин. Однієї яйцекладки цього шкідника досить для того, щоби знищити листя дерев 15-річного віку.

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У Держпродспоживслужбі повідомили, що від гусені американського білого метелика постраждали три тисячі гектарів дерев.

читайте такожЛюдей атакують небезпечні комахи, без рятувальників обійтися неможливоАтака комах очікується і в наступному році, тому потрібно буде обробити дерева біопрепаратами, щойно на них з'явиться павутина. Зараз це робити вже немає сенсу, кажуть експерти. Крім того, потрібно розвісити багато шпаківень, щоби з гусінню боролися птахи.

Як повідомляв Главред, Азовське море в 2021 році перетворилося на домівку для медуз. Навала медуз спостерігалася на курортах в Мелітопольському районі. Відпочивальники скаржилися, що вода стала киселем.

Крім того, туристів на відпочинку в Україні атакували морські блохи, сколопендри та змії.

Повідомлялося також, що на узбережжі Чорного моря популярний курорт окупували "сонечка".