"Херсонська Венеція": селище регіону регулярно затоплює

Потопи осягають село з року в рік / скріншот

В Херсонській області злива затопив село Маячка. Така ситуація в населеному пункті відбувається з року в рік. Тому місцеві називають його Венецією. Однак все не так смішно насправді, так як дренажна система села в аварійному стані і люди буквально заблоковані наслідком негоди.

Як повідомляє ТСН, насоси просто не в змозі відкачати весь обсяг дощової води. З трьох насосів працює тільки один. І він не встигає за обсягом опадів.

Зливи в Маячці тривають вже тиждень. Поля перетворилися на озера, городи теж затоплені. Люди нарікають на практично повні втрати врожаю і переживають про своє майбутнє.

Вода також затопила двори і підвали. Адже, кажуть люди, дренажна система в селі зруйнована.

"Така ситуація тут вже кілька років, Маячку затоплює не вперше. Адже, село розташоване в низині. Влада щоразу обіцяє все виправити. Втім, як тільки вода сходить-всі про це забувають до наступних опадів. Втім, чиновники запевняють, воду відкачують успішно", - розповідають місцеві жителі.

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Синоптики не радують людей прогнозами. На сьогодні і завтра в Маяку ще прогнозують дощі.

Раніше Главред повідомляв, що 28 червня, в столиці Росії Москві був суперливень і дуже сильний шквалистий вітер. Була підтоплена одна зі станцій Московського метрополітену. Столицю "накрила темрява", на вул.правди обрушилася частина даху.

На півночі Москви люди плавали по вулиці, на вул. Барклая (знаходиться в Західному адміністративному окрузі) води було так багато, що тонув автомобіль таксі. На північному заході міста на території місцевості Жовтневе Поле затопило пекарню.

Через суперливень була підтоплена станція Московського метрополітену Ясенево. Вода потрапляла у вестибюль і частково на платформу станції.

Також рух поїздів вирішили призупинити між станціями Багратіонівська і Кунцевська. Тимчасово потяги перестали їздити на наземній ділянці метро між станціями Київська і Кунцевська.