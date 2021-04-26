Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший повернувся в Україну - ЗМІ

Ігор Гладковський прибув до країни з Франкфурта. За даними ЗМІ, разом з ним летів і його батько - колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.
Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського Ігор повернувся в Україну. Днями Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило його в розшук в рамках справи про розкрадання в оборонній галузі.
Про повернення в країну Гладковського-молодшого пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела. За даними видання, Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту Бориспіль його зупинили прикордонники на п'ять-сім хвилин, але надалі відпустили. Джерело зазначило, що разом з ним летів і Олег Гладковський.
Справа Гладковських - про що раніше писав Главред:
- Скандал навколо поставок комплектуючих на військові заводи в 2019 році став причиною відставки Олега Гладковського і звільнення низки керівників підприємств концерну Укроборонпром.
- 17 жовтня 2019 року Гладковського-старшого в аеропорту Бориспіль затримали детективи НАБУ при спробі виїхати з країни. 18 жовтня йому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації. 21 жовтня сім'я внесла за Гладковського заставу, він вийшов із СІЗО.
- Підозру Гладковському-молодшому вручили 21 грудня 2020 року. А вже 28 грудня розслідування щодо нього завершили.
- 22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.
- За даними слідства, він разом з ще низкою осіб у 2015-2017 роках реалізував корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну Укроборонпром з використанням ТОВ Оптимумспецдеталь та інших підприємств. За цією схемою Гладковський-молодший отримував близько 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку. Лише за одним договором він міг отримати 950 тис. грн.
- У рамках розслідування встановлено, що за час дії схеми держконцерну Укроборонпром поставили товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.
- 22 квітня 2021 року стало відомо, що Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро. Він просить дати правову оцінку "переслідуванню його сім'ї".
Автор: Анна Багрій