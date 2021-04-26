Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший повернувся в Україну - ЗМІ

Ігор Гладковський оголошений у розшук/ Фото: скріншот з відео

Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського Ігор повернувся в Україну. Днями Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило його в розшук в рамках справи про розкрадання в оборонній галузі.

Про повернення в країну Гладковського-молодшого пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела. За даними видання, Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту Бориспіль його зупинили прикордонники на п'ять-сім хвилин, але надалі відпустили. Джерело зазначило, що разом з ним летів і Олег Гладковський.

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