УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший повернувся в Україну - ЗМІ

26 квітня 2021, 06:27

Ігор Гладковський прибув до країни з Франкфурта. За даними ЗМІ, разом з ним летів і його батько - колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Гладковський
Ігор Гладковський оголошений у розшук/ Фото: скріншот з відео

Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського Ігор повернувся в Україну. Днями Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило його в розшук в рамках справи про розкрадання в оборонній галузі.

Про повернення в країну Гладковського-молодшого пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела. За даними видання, Гладковський прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту Бориспіль його зупинили прикордонники на п'ять-сім хвилин, але надалі відпустили. Джерело зазначило, що разом з ним летів і Олег Гладковський.

Справа Гладковських - про що раніше писав Главред:

  • Скандал навколо поставок комплектуючих на військові заводи в 2019 році став причиною відставки Олега Гладковського і звільнення низки керівників підприємств концерну Укроборонпром.
  • 17 жовтня 2019 року Гладковського-старшого в аеропорту Бориспіль затримали детективи НАБУ при спробі виїхати з країни. 18 жовтня йому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації. 21 жовтня сім'я внесла за Гладковського заставу, він вийшов із СІЗО.
  • Підозру Гладковському-молодшому вручили 21 грудня 2020 року. А вже 28 грудня розслідування щодо нього завершили.
  • 22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.
  • За даними слідства, він разом з ще низкою осіб у 2015-2017 роках реалізував корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну Укроборонпром з використанням ТОВ Оптимумспецдеталь та інших підприємств. За цією схемою Гладковський-молодший отримував близько 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку. Лише за одним договором він міг отримати 950 тис. грн.
  • У рамках розслідування встановлено, що за час дії схеми держконцерну Укроборонпром поставили товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.
  • 22 квітня 2021 року стало відомо, що Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро. Він просить дати правову оцінку "переслідуванню його сім'ї".

Укроборонпром НАБУ Олег Гладковський Ігор Гладковський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший повернувся в Україну - ЗМІ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Чому Путін відвів своїх "іхтамнетов" від кордону УкраїниЧому Путін відвів своїх "іхтамнетов" від кордону України Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 22 квітня: робочий успіх та просуванняГороскоп всіх знаків Зодіаку на 22 квітня: робочий успіх та просування Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміниГороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни

Останні новини

08:47
Гороскоп на квітневу повню для всіх знаків Зодіаку: чиє життя під загрозою
08:40
Путін готує для Білорусі "кримський сценарій" Погляд
08:30
Росія повернула авіацію з Криму на бази після навчань Відео
08:25
COVID-19 в Україні 26 квітня: кількість нових діагнозів і смертей різко впала
08:03
Єрмак повідомив, чи буде США у нормандському форматі Відео
Реклама
07:58
Лікарка розповіла, коли українці отримають колективний імунітет від COVID-19 Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 26 квітня: супровід удачі та зрада Відео
07:13
Лікар пояснив, у чому небезпека нових штамів коронавірусу Відео
07:09
ЄС відкриє кордони для туристів: кому з вакцинованих від COVID-19 пощастить Відео
06:46
Україні вже зараз слід готуватись до осінньої хвилі і нової пандемії Погляд
06:31
Чому волосся треба полоскати в рисовій воді та як її приготувати Відео
06:27
Розкрадання в оборонці: Гладковський-молодший повернувся в Україну - ЗМІ Відео
06:02
Чи буде анексія Білорусі Росією: експерт оцінив ситуацію Відео
06:01
Експерт розкрив завдання Росії проти України на Донбасі Відео
05:33
"Гірше, ніж здається": лікар попередила про несподівану проблему через епідемію Відео
05:30
Оскар 2021 - назвали переможців найпрестижнішої кінопремії
05:23
Журналіст заявив про перемогу Байдена над Путіним по Україні і назвав мету США Відео
05:04
Чи можна схуднути, гуляючи одну годину на день: знайдено відповідь Відео
04:28
Експерт розкрив сценарій удару РФ по Україні після відведення військ Відео
03:50
Політик розкрив головні напрямки плану щодо повернення Криму Відео
Реклама
03:11
Експерт пояснив плани Москви щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі Відео
02:20
Що можна їсти в Страсний тиждень: смачне меню і рецепти Відео
00:55
Ідеальні джинси для тих, кому давно вже не 20 Фото Відео
00:19
Астролог сказав, коли у травні не можна робити важливі покупки
00:16
Синоптики назвали дату довгоочікуваного потепління Відео
25 квітня, неділя
23:36
Назвали ім'я переможця 11 сезону шоу Голос країни 2021 Відео
23:34
Нафтогаз оприлюднив річний тариф на газ для населення Відео
22:58
Кравчук зробив заяву про нові переговори і перемир'я на Донбасі Відео
22:27
На ТБ показали відео допиту затриманих у справі про замах на Лукашенка Відео
22:26
Незвичайний чубчик, який зробить ваш образ модним навесні та влітку Відео
22:15
У Німеччині несподівано підтримали РФ і виступили проти нових санкцій Відео
22:14
Сергій Нейчев покинув фінал шоу Голос 2021 після першого раунду Відео
21:43
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
21:34
Названо головну небезпеку ранньої полуниці для організму Відео
21:27
У Держдумі нагадали про слова Путіна і вибухнули погрозою Відео
21:26
Луческу в шампанському та у повітрі: як Динамо святкувало чемпіонство Відео
21:21
Лікар розгромила "мантру" щодо COVID-19 в Україні Відео
20:55
Голос країни: найгучніші скандали на музичному шоу України Відео
20:46
Capcom розповіла про головних лиходіїв і локації Resident Evil Village
20:45
В Україні ціни на продукти кардинально зміняться Відео
Реклама
20:31
У ДПСУ попередили про загрозу висадки десанту РФ у Маріуполі Відео
19:58
У моді загадкові спідниці міді: найкрасивіші моделі на весну та літо Фото Відео
19:47
Android отримав важливу функцію, яка прискорює роботу додатків
19:43
Синоптики прогнозують рекордну спеку і посуху влітку Відео
19:40
У Польщі розповіли, що зупинить Росію від військової атаки на Україну Відео
19:10
Стало відомо, де в Україні заборонять святкування Великодня Відео
18:50
Динамо - Інгулець 5:0, Луческу позбавив Шахтар чемпіонства вперше за 5 сезонів Відео
18:32
У Лаврова опустилися до цитат про дурнів у відповідь на висилку дипломатів Відео
18:24
Sony поділилася новими кадрами з майбутнього ексклюзиву PS5 – Returnal Фото Відео
18:11
В Україні оновили карантинні зони: хто залишився в червоній Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти