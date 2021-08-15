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Ходив по будинку з рушницею: з'явилися нові деталі про смерть мера Кривого Рогу

15 серпня 2021, 23:24

Правоохоронці переглянули кадри з камер відеоспостереження.

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Передбачається, що Павлов скоїв суїцид / соцмережі

З'явилися нові моторошні подробиці у справі про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Відео з камер спостереження підтвердило одну з версій поліції.

Як повідомляє "Страна"з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, копи переглянули кадри з камер відеоспостереження.

"На відео чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляє собі її до серця, приміряючись. Потім на відео видно, як він вставив один патрон. Багато курить. З кимось листується по телефону. Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав", - зазначено в повідомленні.

Крім того, ЗМІ пише, що у правоохоронців також є відео, де Павлов вивалюється з вхідних дверей.

Версію суїциду підтверджують і інші факти. Зокрема, на його відбитки пальців, змиви, порохові гази, балістика.

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Також відомо, що сусід почув постріл о 6:37 ранку. Даний час смерті підтверджує експертиза.

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, стало відомо про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він був народним депутатом України 7-го, 8-го скликань. Міський голова Кривого Рогу з 2020 року.

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу - самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю.

Костянтин Павлов самогубство вбивство
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