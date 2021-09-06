Холоди близько: у Мінрегіоні розповіли, коли в Україні розпочнеться опалювальний період

Опалювальний сезон 2021 в Україні / УНІАН

У Міністерстві розвитку громад і територій розповіли, коли в Україні стартує опалювальний період і наголосили, що станом на початок вересня до старту опалювального сезону українські регіони технічно готові на майже 80%.

Так, опалювальний сезон 2021: починається, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

Важливо зауважити, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями, виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами.

"Враховуючи вищевикладене, Мінрегіон повідомляє, що рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається виконавчими органами відповідних сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями", – повідомили в Міністерстві у відповідь на запит УНІАН.

Підготовка до опалювального сезону: