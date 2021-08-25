Холодний душ з Прибалтики: президент Естонії не радить інвестувати в Україну

Володимир Зеленський та Керсті Кальюлайд / прес-служба офісу президента України

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила про те, що інвестиції в Україну є ризикованими і не радить громадянам своєї країни вкладати кошти в українські проекти.

Як заявила вона в інтерв'ю Європейській правді, вже багато інвесторів втратили гроші, вклавшись у проекти в Україні.

"Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди. Бо ви можете втратити інвестиції. І у нас вже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно. І тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну", - зазначила Кальюлайд.

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Нагадаємо, раніше Кальюлайд заявила про те, що на сьогоднішній день Україна не відповідає необхідним вимогам для вступу в Європейський союз.

ЄС повинен бути сміливішим у питанні розширення, в той же час Україна поки не підходить під вимоги членства, підкреслила вона.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - заявила Кальюлайд.