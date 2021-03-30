Хомчак назвав причину, чому повернути ОРДЛО буде складно

Росії доводиться повністю утримувати цілий регіон, щоб він міг існувати. Крім того, російська пропаганда повністю прочистила мізки жителям Донбасу.
Росія витрачає величезні гроші на війну й утримання окупованих східних регіонів, ведучи там активну пропаганду, тому Україні буде важко повернути окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Це пальне, продукти, одяг, ті всі проекти, які вони сьогодні декларують для цивільних - розвиток, існування, навчання. Це все гроші", - розповів Хомчак в інтерв'ю виданню Гордон.
Генерал-полковник підкреслив, що Росії доводиться повністю утримувати цілий регіон, щоб він міг існувати.
Він згадав, що у 2020 році військовий навчальний заклад в окупованому Донбасі випустив перших лейтенантів. Це був перший випуск офіцерів на підконтрольних Росії територіях.
"Там російська пропаганда повністю їм прочистила мізки. Тобто це наші люди, які залишилися на тих територіях і підросли, адже 7 років тому їм було 14-15 років", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
Хомчак особливо зазначив, що формування свідомості цих людей відбулося під впливом російської пропаганди, а тому тепер їх не так просто буде повернути.
Війна на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
- Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.
- Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ескалація напруженості на Донбасі загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм"