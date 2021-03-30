Хомчак назвав причину, чому повернути ОРДЛО буде складно

Хомчак пояснив, чому повернути ОРДЛО буде складно / Фото: REUTERS

Росія витрачає величезні гроші на війну й утримання окупованих східних регіонів, ведучи там активну пропаганду, тому Україні буде важко повернути окуповані райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Це пальне, продукти, одяг, ті всі проекти, які вони сьогодні декларують для цивільних - розвиток, існування, навчання. Це все гроші", - розповів Хомчак в інтерв'ю виданню Гордон.

Генерал-полковник підкреслив, що Росії доводиться повністю утримувати цілий регіон, щоб він міг існувати.

Він згадав, що у 2020 році військовий навчальний заклад в окупованому Донбасі випустив перших лейтенантів. Це був перший випуск офіцерів на підконтрольних Росії територіях.

"Там російська пропаганда повністю їм прочистила мізки. Тобто це наші люди, які залишилися на тих територіях і підросли, адже 7 років тому їм було 14-15 років", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Хомчак особливо зазначив, що формування свідомості цих людей відбулося під впливом російської пропаганди, а тому тепер їх не так просто буде повернути.

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