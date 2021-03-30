Хомчак пояснив, чому Зеленський не дає команду про наступ на Донбасі

Руслан Хомчак зазначив, що у разі наступу є багато ризиків/ Фото Міноборони

Президент України Володимир Зеленський в змозі віддати наказ про наступ на Донбасі. Однак передусім необхідно прораховувати всі наслідки, сили, можливості, резерви.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню Гордон. За його словами, наступ на Донбасі може обернутися множинними смертями серед цивільного населення.

"Я вам гарантую: у Верховного головнокомандувача проблем дати команду або ухвалити рішення немає. Просто треба прораховувати всі наслідки потім, сили і можливості, резерви, готовність сьогодні держави до цього – щоби ми йшли – і наслідки. Тому що якщо ми сьогодні йдемо у наступ, ми розуміємо, що таке Донецьк: це багатомільйонне місто", – підкреслив він.

Хомчак зазначив, що у разі наступу є багато ризиків, також необхідно враховувати міжнародне гуманітарне право.

"Якщо ми будемо сьогодні воювати з тими, хто там є, – звичайно, у нас є дуже багато шансів досягти мети. Але ми розуміємо, хто проти нас стане... Ми це бачили в 14–му році", - додав він.

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