Хомчак розкрив підступний план путінських навчань у Білорусі

Росія продовжує нарощувати сили в Білорусі, а Україна це відстежує й реагуватиме, заявив Хомчак.
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповів, що поки немає жодних активних дій на кордоні України з Білоруссю. Водночас він підкреслив, що Росія продовжує нарощувати сили в Білорусі, і Україна це відстежує й реагуватиме.
"Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми м'язами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі та щодо України", - повідомив Хомчак в інтерв'ю Радіо Свобода.
Хомчак зазначив, що Рада ухвалила важливий закон щодо укомплектування резервістами Збройних сил за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.
"Досвід у нас за ці 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно у нас є. Ми зможемо в найкоротші терміни, за кілька днів наростити зусилля на кілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати", - зазначив він.
Заяви Хомчака - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак переконаний, що президент України Володимир Зеленський у змозі віддати наказ про наступ на Донбасі. Однак перш необхідно прораховувати всі наслідки, сили, можливості, резерви.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його заявою, військові загинули від снайперського пострілу, під час розмінування району помпової станції.