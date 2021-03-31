Хомчак розкрив підступний план путінських навчань у Білорусі / УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповів, що поки немає жодних активних дій на кордоні України з Білоруссю. Водночас він підкреслив, що Росія продовжує нарощувати сили в Білорусі, і Україна це відстежує й реагуватиме.

"Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми м'язами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі та щодо України", - повідомив Хомчак в інтерв'ю Радіо Свобода.

Хомчак зазначив, що Рада ухвалила важливий закон щодо укомплектування резервістами Збройних сил за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.

"Досвід у нас за ці 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно у нас є. Ми зможемо в найкоротші терміни, за кілька днів наростити зусилля на кілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати", - зазначив він.

Заяви Хомчака - про що йшлося раніше: