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Хомчак зробив гучну заяву про роль ЗСУ в Європі

4 квітня 2021, 11:13
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Сьогодні Збройні сили України активно співпрацюють з НАТО за всіма ключовими напрямками військової реформи, розповів головнокомандувач ЗСУ.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак зробив гучну заяву про роль ЗСУ в Європі / УНІАН

За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він нагадав, що в лютому 2014 року вперше з післявоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені. Росія окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим та Севастополь, розв'язала криваву війну.

"Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну, вона так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна - активним контриб'ютором євроатлантичної безпеки", - заявив Хомчак з нагоди Дня створення Організації Північноатлантичного договору, повідомляє пресслужба Збройних сил України.

Він зазначив, що сьогодні ЗСУ активно співпрацюють з НАТО за всіма ключовими напрямами військової реформи.

"Ми ефективно використовуємо доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співпраці, яке поглибилося з отриманням нашою країною статусу партнера розширених можливостей. Такий статус, крім України, мають Австралія, Грузія, Йорданія, Фінляндія та Швеція. Ми працюємо над наповненням цього формату відносин практичним змістом", - повідомив він.

Також головнокомандувач ЗСУ уточнив, що у 2021 році військовослужбовці ЗСУ візьмуть участь у 15 багатонаціональних навчаннях за межами країни і дев'яти на нашій території.

Заяви Хомчака - про що йшлося раніше:

  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак переконаний, що президент України Володимир Зеленський в змозі віддати наказ про наступ на Донбасі. Однак перш необхідно прораховувати всі наслідки, сили, можливості, резерви.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його заявою, військові загинули від снайперського пострілу, під час розмінування району помпової станції.

НАТО ЗСУ військові навчання новини України Руслан Хомчак
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