Хомчак оголосив про позицію України щодо Донбасу і попередив Росію

ЗСУ готові адекватно відповісти на погрози Росії як на Донбасі, так і навколо інших територій України, сказав Руслан Хомчак.
Заяви Росії про нібито підготовку України до так званого "наступу на Донбас" не відповідають дійсності. Москва намагається посіяти паніку серед українців у ОРДЛО і дискредитувати українську державу. Київ не готує військової операції і прагне до миру, проте ЗСУ готові відбивати атаки противника як в зоні конфлікту на сході країни, так і навколо інших своїх територій. Про це заявив головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак.
У його заяві, опублікованій Генеральним штабом ЗСУ в Facebook, йдеться про те, що Росія проводить спеціальну кампанію з дезінформації з метою дискредитації України на міжнародній політичній арені, поширення панічних настроїв у ОРДЛО і зміни політичного порядку. Дії Москви розраховані на реалізацію російського геостратегічного курсу.
"Повідомлення, поширені державою-агресором Російською Федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності і носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - сказав Хомчак.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України
Воєначальник акцентував увагу на тому, що Київ не прагне до силового звільнення окупованих районів Донбасу. Такі дії можуть призвести до серйозних втрат серед мирного населення та військових. Це неприйнятно для української держави. Вибір Києва - врегулювання збройного конфлікту мирним шляхом.
"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що неприйнятно для України", - додав Хомчак.
Також він додав, що українські збройні сили будуть готові відповісти на провокації противника і в зоні операції об'єднаних сил на Донбасі, і навколо інших українських територій.читайте такожХомчак сказав, чи опинилася Україна в пастці через стягування військ РФ
"Ще раз підкреслюю, що Збройні Сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадках ускладнення військово-політичної та військово-стратегічної обстановки навколо України", - підкреслив Руслан Хомчак.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України, прикриваючись підготовкою до військових навчань Захід-2021.
- У РФ 6 квітня оголосили про запуск перевірки боєготовності армійських підрозділів. На полігони були виведені війська з метою проходження військових маневрів. Перевірка бойової готовності повинна пройти у всіх російських військових округах. У квітні планується проведення 4048 навчальних заходів.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що російські війська знаходитимуться біля кордонів української держави стільки часу, скільки цього буде потрібно. Рішення про терміни базування армійських підрозділів прийматимуть військове керівництво РФ і президент Путін.
- Фахівці Conflict Intelligence Team (CIT) 8 квітня зробили заяву про те, що під Воронежем в 170 км від кордонів України виявлено новий польовий табір військ РФ.