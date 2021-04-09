Хомчак оголосив про позицію України щодо Донбасу і попередив Росію

Україна не планує проводити військову операцію Донбасу - Хомчак / УНІАН

Заяви Росії про нібито підготовку України до так званого "наступу на Донбас" не відповідають дійсності. Москва намагається посіяти паніку серед українців у ОРДЛО і дискредитувати українську державу. Київ не готує військової операції і прагне до миру, проте ЗСУ готові відбивати атаки противника як в зоні конфлікту на сході країни, так і навколо інших своїх територій. Про це заявив головнокомандувач збройними силами України Руслан Хомчак.

У його заяві, опублікованій Генеральним штабом ЗСУ в Facebook, йдеться про те, що Росія проводить спеціальну кампанію з дезінформації з метою дискредитації України на міжнародній політичній арені, поширення панічних настроїв у ОРДЛО і зміни політичного порядку. Дії Москви розраховані на реалізацію російського геостратегічного курсу.

"Повідомлення, поширені державою-агресором Російською Федерацією про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності і носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - сказав Хомчак.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

Воєначальник акцентував увагу на тому, що Київ не прагне до силового звільнення окупованих районів Донбасу. Такі дії можуть призвести до серйозних втрат серед мирного населення та військових. Це неприйнятно для української держави. Вибір Києва - врегулювання збройного конфлікту мирним шляхом.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військовослужбовців, що неприйнятно для України", - додав Хомчак.

Також він додав, що українські збройні сили будуть готові відповісти на провокації противника і в зоні операції об'єднаних сил на Донбасі, і навколо інших українських територій.читайте такожХомчак сказав, чи опинилася Україна в пастці через стягування військ РФ

"Ще раз підкреслюю, що Збройні Сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадках ускладнення військово-політичної та військово-стратегічної обстановки навколо України", - підкреслив Руслан Хомчак.

Війська Росії біля кордонів України