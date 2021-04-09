Хомчак сказав, чи опинилася Україна у пастці через стягування військ РФ

Україна не опинилася у безвихідній ситуації через те, що РФ стягує війська до її кордону, стверджує Руслан Хомчак / УНІАН

Через те, що Росія стягує війська до східного кордону України, наша країна не опинилася у безвихідній ситуації.

Українська сторона контролює ситуацію, розповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1.

За його словами, українські військовослужбовці готові до реакції на загострення ситуації на кордоні з РФ та на захопленій бойовиками частині Донбасу.

"...за межами кордонів України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщують з різних куточків Росії... Але сьогодні та кількість характеризується тим, щоб сказати, що вже стискається кільце, і якась ситуація безвихідна, – ні, це не так", – заявив Хомчак.

Головнокомандувач армії додав, що українська сторона спланувала, як буде негайно реагувати на всі можливі провокації ворога.

Нагадаємо, наприкінці березня Руслан Хомчак говорив, що РФ стягує війська до українського кордону нібито у межах підготовки до стратегічних навчань Захід 2021.

Водночас на підконтрольній бойовикам території загострилася ситуація – супротивник обстріляв позиції українських військовослужбовців, загинули четверо захисників нашої країни.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія почала "грати м'язами" у тому числі, щоб під час переговорів щодо Донбасу була атмосфера тиску.

Західні країни різко відреагували на маневри російських військ, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель зажадала від президента РФ Володимира Путіна припинити стягування військ до українських рубежів.