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Хомчак назвав несподівану причину загибелі 4 військових на Донбасі

30 березня 2021, 13:45
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Під час позачергового засідання парламенту виступив головнокомандувач ЗСУ, він відзвітував про ситуацію на Донбасі.

Руслан Хомчак
Хомчак у Раді назвав несподівану причину загибелі 4 військових на Донбасі / УНІАН

У вівторок, 30 березня, під час позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його заявою, військові загинули від снайперського пострілу, під час розмінування району помпової станції.

"Під час виконання завдань унаслідок снайперського вогню отримав смертельне вогневе кульове поранення старший сержант Барнич. Командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу і здійснюючи евакуацію, унаслідок снайперського вогню отримав несумісне з життям вогнепальне поранення. Унаслідок обстрілу старшина Бруска отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гищук - поранення середньої тяжкості", - сказав Хомчак під час засідання Ради.

Він додав, що старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, "потрапили під снайперський вогонь і отримали смертельні кульові поранення".

Варто відзначити, що до цього штаб ЗСУ заявив, що загинули військові від мінометного обстрілу.

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Також Хомчак розповів, що російські війська стягнуто до українських кордонів у Брянській та Воронезькій області РФ і в Криму. Також посилено групу військ на непідконтрольній території Донбасу.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ назвав чисельність "армійських корпусів ДНР/ЛНР". Це - 28 тисяч осіб, об'єднані в 14 бригад.

За словами Хомчака, з початку року на територію непідконтрольних районів Донецької та Луганської області на потреби незаконних збройних формувань перевезли 19 тисяч тонн палива, 35 тонн боєприпасів, а також танки та системи реактивного залпового вогню.

Плюс до того, він підкреслив, що у Ростовській області стоїть велике угруповання російських військ, яке протягом 1-2 днів може бути розгорнуто для початку бойових дій на Донбасі.

Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових.
  • Радник делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.
  • Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ескалація напруженості на Донбасі загрожує "надзвичайно небезпечним силовим сценарієм".

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