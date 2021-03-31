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Хомчак заявив, що РФ стягує війська до українських кордонів

31 березня 2021, 07:03
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Біля східних кордонів України вже кілька років перебувають 28 батальйонних тактичних груп. Тепер до них додадуться ще приблизно 25.

Хомчак
РФ не забула про свої плани , які у неї були з 2014 року і до цього, вважає Руслан Хомчак / УНІАН

Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.

Навчання планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми розуміємо, що крім 28 батальйонних тактичних груп, які вже кілька років знаходяться біля наших східних кордонів, ми орієнтовно вважаємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - зазначив він.

За словами Хомчака, Росія не забула про свої плани, які у неї були з 2014 року і до цього.

"Вона (Росія, - ред.) створює таку обстановку навколо України, щоби весь світ бачив, щоби Україна бачила, що вона демонструє нам рішучість своїх намірів. Відповідно, Збройні Сили України відповідним чином реагують на такі дії нашого східного сусіда. Ну, і готуємося до всяких можливих провокацій та реагування на дії противника", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

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Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що президент РФ Путін не нападе на Україну, бо йому нічим воювати.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР " і " ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.

ЗСУ військова агресія РФ новини України Руслан Хомчак
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