"Хотів хайпанути на скандалі": історія про ганьбу TikTok-блогера Волошина отримала продовження

Олександр Волошин і Анна Трінчер / Фото соцмережі

Популярний український блогер із соцмережі TikTok Олександр Волошин потрапив у скандал. На камеру він подарував дитині IPhone 11, а коли відео було відзнято, то захотів забрати його назад. Після того як кадри потрапили в Мережу, блогер "пішов з радарів". Навіть його дівчина - відома блогерка Анна Трінчер - забила на сполох.

Хто такий Олександр Волошин

Олександр Волошин - відомий блогер. У TikTok у нього 1,2 млн підписників, ще 1,4 млн - в Instagram. Його відео дуже популярні серед дівчаток-підлітків. Зустрічається він з не менш відомою блогеркою Анною Трінчер.

Днями Волошин вирішив влаштувати "акцію" та подарувати новий iPhone 11 одному зі своїх підписників. Він ходив центром Києва і запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok. Маленька дівчинка, яка гуляла з мамою, виявилося в числі підписників.

Волошин вручив дитині смартфон вартістю 20 тисяч гривень. А коли камера вимкнулася, то попросив віддати ґаджет назад. Мама дівчинки увімкнула камеру і записала, як Волошин вимагає iPhone назад і навіть намагається його викупити за дві тисячі гривень. Зрештою блогер таки вирвав телефон у дівчинки з рук.

У Мережі з'явилося повне відео "атракціону нечуваної щедрості" Олександра Волошина:

Скандал не залишився без уваги користувачів соцмереж. Вони стали писати Волошину і Тінчер повідомлення. Пізніше акаунти Волошина були заблоковані, а сам він перестав виходити на зв'язок.

Незабаром сплив нібито новий аккаунт Волошина, а сам він пообіцяв розповісти, що ж сталося насправді.

"Мій аккаунт заблокували! Закрив профіль від неадекватів. Розбираюся в ситуації в stories, сьогодні викриття", - написав блогер у своєму нібито новому акаунті в Instagram.

Тим часом користувачі соцмереж вважають історію з телефоном постановочною.

"Постанова - хайпанути на скандалі. Повна фігня. Не хотіла б жінка віддавати телефон, забрала б з рук дитини телефон у свої руки, прибрала в сумку, питання закрите. Вони слідували сценарію: "м*дак повинен забрати телефон у дитини" (...) Потім він покається, подарує телефон ще кращий та велосипед і буде і хорошим, і популярним", - припустив один з коментаторів.

Скандали з блогерами - про що повідомлялося раніше:

15-річна блогерка Єлизавета Леоненко облаяла українську мову і тих людей, які нею говорять. За кілька днів Леоненко визнала, що зробила помилку, і вибачилася за свої слова.

Блогерка Таїсія Онацька, яка записує свої відео під ніком di.rubens, потрапила в чорний список сайту "Миротворець" після того, як з'явилося відео, на якому вона вибирала між Україною та Росією. Дівчина вибрала Росію, чим спричинила грандіозний скандал.