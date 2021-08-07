Хотів допомогти по господарству: в Одеській області трагічно загинув 10-річний хлопчик

Дитина молола зерно / Amperof

Моторошна трагедія на Одещині. У суботу, 7 серпня, в Болградському районі трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитину прямо вдома вдарило струмом. Хлопчик помер на місці.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області, хлопчик молов зерно на побутовій круподерці.

Його бездиханне тіло в господарському приміщенні виявила сестра. Батьки негайно викликали "швидку". Але, на жаль, медики лише констатували смерть дитини.

За попередньою інформацією поліції, хлопчик помер від удару струмом. Однак тепер постало питання про те, чому малолітній працював по господарству без нагляду дорослих.

Остаточні причини загибелі дитини встановлюються.

Нагадаємо, раніше в курортній Кирилівці на Запоріжжі трагічно загинув хлопець, який надував атракціонну гірку. Він неофіційно працював на надувному комплексі "Гірка". Під час надування батута з невідомих причин 22-річного криворіжця вдарило струмом.

Також раніше на Волині від удару електричного струму прямо на місці помер восьмирічний хлопчик. Він зачепився за електростанок, в якому була розібрана пускова кнопка. Реанімувати дитину не вдалося.