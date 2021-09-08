Хотів зробити "креативне" фото: 17-річного підлітка судитимуть за спалений прапор України

Справу вже направили до суду / скріншот: mariupolnews.com.ua

У Маріуполі судитимуть 17-річного хлопця, який спалив прапор України . Після події молодий чоловік опублікував відповідний знімок в соцмережах, на який і звернули увагу правоохоронці.

На фото невідомий хлопець тримав у руках палаючий державний символ. За даним фактом провели перевірку та встановили його особу, повідомили в поліції.

Юнак розповів, що знайшов прапор біля спортивного поля і вирішив зробити "креативне" фото, а над своїми діями навіть не замислювався.

7 вересня прес-служба Донецької обласної прокуратури повідомила , що справу 17-річного місцевого жителя, який спалив державний прапор, направили до суду.

читайте такожПідозрілий "мітинг" з прапорами Росії: зйомки фільму на Троєщині злякали киянЙого звинувачують у нарузі над державним символом (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф, арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до двох років.

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Раніше ми повідомляли, що в селі Петрушки Черкаської області в ніч з 7 на 8 серпня хлопець спалив прапор України , який висів на адміністративній будівлі. За даними поліції, молодий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.