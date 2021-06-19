Хотів вразити подружку: під Києвом 13-річний хлопчик загинув під потягом заради селфі

Під Києвом підліток ліг під поїзд / facebook.com/pol.kyivregion

Увечері 18 червня в Київській області стався трагічний інцидент. 13-річний підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоби зробити фото. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.

Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, на місце події прибула слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та ювенальна превенція. Порушено кримінальне провадження за ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

Видання Сегодня уточнює, що 13-річний хлопчик добровільно ліг під електричку Київ-Буча. Він хотів справити враження на подругу.

"Встановлено, що хлопчик прийшов на міст зі своєю подружкою, якій 14 років. Вони там робили селфі. Після цього хлопчик вирішив зробити класний кадр, коли їде поїзд, а він - на його тлі. Він хотів справити враження на дівчину. На жаль, все закінчилося сумно", - розповів співрозмовник в поліції.

Увага! Фото 18+!

В Ірпені підлітка переїхав поїзд / facebook.com/pol.kyivregion

facebook.com/pol.kyivregion

Чи знімала подруга момент, коли хлопчик ліг між рейок, зараз встановлюють правоохоронці. Призначено проведення низки експертиз. Поліція з'ясовує всі обставини і причини, які призвели до трагедії.

У поліції закликали не ризикувати життям заради красивих фото.

"Ми звертаємося до молодих людей: не намагайтеся заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Главред, у Львові 15-річна городянка померла після спроби зробити селфі-знімок на вагоні-цистерні товарного поїзда. Дівчина торкнулася тілом лінії електропередач, внаслідок чого дістала опіків, що виявилися несумісними з життям.

Тіло дівчини виявив машиніст поїзда в ніч з 13 на 14 грудня в межах парку залізничної станції Підзамче на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.