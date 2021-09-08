Хотів замести сліди: у Полтаві чоловік вкрав електросамокат, а потім намагався втопити його у ванній

Чоловік у Полтаві намагався втопити самокат / КМДА

Курйозний випадок стався в Полтаві – місцевий житель вкрав на стоянці електросамокат, після чого, щоб приховати сліди, у себе вдома намагався втопити його у ванній з водою. Втім, чоловік лише затопив квартиру сусідів.

Наш герой взяв електросамокат в оренду в центрі міста, а знайшли його за координатами в одному з провулків Полтави. Працівники, які приїхали на місце трекера самоката, помітили, що чоловік вивозить з під'їзду вкрадений транспорт, передає видання Kolo.news,

"Вийшло так, що наша група приїхала на місце, де знаходить трекер цього самокату. Вони почали обшукувати територію та побачили, що з під’їзду чоловік вивозить цей самокат. Як з’ясовувалося чоловік притяг самокат додому, набрав повну ванну води та намагався втопити цей самокат", – розповіла менеджер зі зв'язків з громадськістю охоронної служби Юлія Вербицька.

Вона також додала, що через інцидент чоловік затопив сусідів, вирішивши набрати повну ванну, аби занурити транспорт і таким чином, вивести з ладу прилад GPS, який передає сигнал про його місцеперебування. В охоронній компанії кажуть, що з самокатом все добре, він не потонув. Фахівці провели техогляд, і на ньому вже катаються інші люди.

У липні ми повідомляли про новий законопроєкт Верховної Ради, який говорить про правила використання електросамокатів і штрафи за їх порушення. Згідно з новими правилами ПДР порушники на двоколісному транспорті можуть бути оштрафовані на 340 грн.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області п'яна жінка влаштувала дебош і побилася з правоохоронцями. Інцидент стався через самокат.