"Хотіла плюнути вам в обличчя": білоруська журналістка посварилася з нардепом Шевченком через його "промови Геббельса"

Мартинова і Шевченко з самого початку ефіру відстоювали протилежні точки зору / скріншот

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко поскандалив у прямому ефірі з білоруською журналісткою Тетяною Мартиновою. Вони не зійшлися в думках під час обговорення ситуації в Білорусі та зухвалого захоплення пасажирського авіалайнера Ryanair в Мінську заради викрадення 26-річного опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Мартинова заявила під час ефіру програми Право на владу на каналі 1 + 1, що Шевченко – "типовий представник азіатського світу".

"Там немає життя, там немає руху в бік прогресу. Там є гордість великим минулим, православ'я головного мозку, там все, що завгодно, крім того, щоби рухатися вперед. Крім росту, крім освіти, крім усього... і тому сприймається ось цей псих (Олександр Лукашенко, - ред.) як щось, про що можна говорити", - сказала журналістка.

Коли Шевченко згадав, що з Мартиновою вони вже зустрічалися на одній з передач, вона відповіла: "Так, я ще тоді хотіла плюнути вам в обличчя". І додала, що йому варто отримати білоруський паспорт.

Зазначимо, Мартинова і Шевченко з самого початку ефіру відстоювали протилежні точки зору.

Мартинова:У серпні минулого року стверджував, що це все намальовані синці. Це все намальовано. Так, пане Шевченку?

Шевченка: Слухайте, викличте собі невідкладну допомогу. Ви нісенітниці несете. Я таке десь говорив?

Мартинова: Швидку викличте собі.

Шевченка: Слухайте, якщо у вас завдання тут просто чіплятися до мене і йти від головного, від серйозної розмови, ви помиляєтеся. Я не поведусь.

Мартинова: Справа в тому, що те, що ви говорите, — це шкідливо.

Шевченка: Та ви брешете просто.

Мартинова звинуватила Шевченка в тому, що люди, які не володіють критичним мисленням і не вміють робити висновки з інформації у відкритому доступі, слухаючи його, починають сприймати світ у спотвореному варіанті.

"Тому що вони слухають вас. Ви дійсно дуже емоційно, промовами Геббельса розповідаєте, що все це придумано. Чудово! І половина українців, які зараз дивляться телевізор... Влітку в Україні рейтинг 67% був у Лукашенка. Уявляєте? Це ж запилення. І ви продовжуєте запилювати. А ми роьимо антиопилення. І за це нас називають ворогами. Вас, слава богу, вже з фракції викинули. Я дуже пораділа. Спасибі Україні, спасибі Міністерству закордонних справ", - сказала журналістка.

Шевченко у свою чергу заявив: "Завдяки таким, як ви, Батьківщину свою втратите. І ви повернетеся не в Білорусь, а в Російську Федерацію потім".

Як повідомляв Главред, депутат Євген Шевченко був виключений з фракції Слуга народу.

Пізніше з'явилася радісна реакція Шевченка на його виключення зі Слуги народу. Він вже натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.

Раньше Шевченко зізнався в любові до Лукашенка. Він назвав Олександра Лукашенка "народним президентом" і розповів, як у них почалися взаємини.

Скандал з поїздкою Шевченка до Білорусі