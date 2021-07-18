Хотіла помити руки, послизнулася і впала у воду: на Харківщині потонула 6-річна дівчинка

На Харківщині потонула 6-річна дівчинка / kh.dsns.gov.ua

Трагедія сталася у Харківській області - там у селищі Гути Богодухівського району у водоймі потонула 6-річна дівчинка, яка гуляла без нагляду батьків.

Інформація про подію на пульт "102" надійшла 16 липня о 17.00, повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Слідчі з'ясували, що дівчинка гуляла біля водойми без нагляду батьків.

"Вона хотіла помити руки, нахилилася, втратила рівновагу і впала у воду, після чого на поверхню вже не спливла", - йдеться в офіційному повідомленні.

Лише через деякий час тіло 6-річної дитини витягли з води водолази.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Усі обставини трагедії та свідки події встановлюються.

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Як повідомили в ДСНС у Харківській області, дівчинка гуляла з друзями біля технічної водойми. Діти були без нагляду батьків. У якийсь момент дівчинка підійшла близько до краю берега, послизнулася і впала. Вибратися з води вона не змогла.

Довідка

Утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як повідомляє Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто ті, хто не вміє плавати, і випадково опинилися у воді на великій глибині, починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, Я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легень і неминуче занурюються у воду.

Людина, яка потрапила під воду, затримує дихання й активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені понад 22 мл води на кг маси тіла.

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