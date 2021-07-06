"Хотіла отримати біткоїни": харківська блогерка інсценувала власне викрадення

Аккаунт "Тигра" Якименко видалила / соцмережі

Харківську блогершу Катерину Якименко, відому в Мережі як Тигра, поліція розшукувала як зниклу безвісти. Однак пізніше правоохоронці затримали "зниклу" за підозрою в неправдивому повідомленні про скоєння злочину.

Як повідомляти Newsroom з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, про введення копів в оману розповів харківський блогер Євген Зуб. За його словами, землячка інсценувала власне викрадення, будучи в змові зі своїм другом-киянином. Так вона намагалася отримати від свого спонсора з РФ викуп у розмірі п'яти біткоїнів, тобто 4 636 215 гривень. Блогер зазначив, що до цього росіянин подарував Катерині Bentley Bentayga.

Про зникнення Катерини Якименко заявила її подруга. Вона сказала, що блогерша не виходить на зв'язок.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з позначкою "зник безвісти") КК України.

В ході розслідування було встановлено, що автомобіль Тигри весь цей час знаходився в Києві. А сама вона відвідувала столичні ресторани, в яких розплачувалася власною банківською карткою. Також з'ясувалося, що дівчина намагалася орендувати елітний автомобіль в одному зі столичних салонів.

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Newsroom пише, що в понеділок, 5 липня, Якименко і її київського друга затримали і доставили в СІЗО Харкова.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 383 ("завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення") КК України. Суд призначив запобіжний захід-утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі трьох мільйонів гривень.

На даний момент аккаунт Тигра Якименко вже видалила.

Нагадаємо, раніше в Києві сталося викрадення бізнесмена з Сербії просто на вулиці-його заштовхали в машину і відвезли. Про подію правоохоронцям розповів друг підприємця, коли той перестав виходити на зв'язок.

Також в мережі опублікували відео, зняте камерою спостереження-на кадрах показаний момент нападу на чоловіка.

Інцидент стався на Подолі вночі 7 числа. Викраденим виявився громадянин Сербії Милован Роганович, бізнесмен, власника компанії "Дельта Спорт".