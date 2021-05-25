Хотіла продати дитя за горілку і морила голодом: в Одесі горе-матері повернуть двох дівчаток

В Одесі горе-матері повернуть двох дівчаток / УНІАН

В Одесі мешканці будинку, де живе горе-мати, у якої раніше вилучили дітей, стурбовані рішенням апеляційного суду. Вже протягом місяця двох дівчаток мають повернути матері, яка готова була продати своє чадо за пляшку горілки.

Сусідів жінки рішення апеляційного суду збентежило. За їхніми словами, жінка постійно випивала та спала на сходовому майданчику, діти (дівчатка 10 і 1 року) були недоглянутими і голодними. Мати їх систематично била і залишала одних, йдеться у телеграм-каналі Х*Одеса.

"Одного разу ми бачили, як молодшу дівчинку тримали вниз головою у вікно -"у виховних цілях". Викликали поліцію, це все зафіксовано. В квартирі повна антисанітарія. Мати дівчаток постійно каже, що підпалить наш будинок і ми всі згоримо", — кажуть сусіди.

Сама жінка стверджує, що вона хороша мати, всі навколо змовилися, а її дітей хочуть продати.

Як повідомляє Greenpost.ua, торік в Одесі сусіди забили на сполох через жінку, яка постійно спала на сходовому майданчику, а її діти ходили роздягненими й голодними та просили у сусідів їсти.

10-річна Катя і 1-річна Ніколь постійно були закриті у квартирі, а одного разу діти кілька годин просиділи на пляжі, бо мати їх там просто забула.

читайте такожДо швидкої заносили на руках: в Івано-Франківську біля садочка знайшли п'яних дітей без свідомостіСусіди викликали службу захисту дітей, коли мати почала пропонувати продати свою дитину за пляшку горілки. Дітей з сім'ї вилучили, а суд першої інстанції ухвалив рішення забрати їх у матері.

Жінка з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію й виграла суд.

На думку сусідів, їй не можна віддавати дітей, тому що нічого не змінилося, і вона й далі валяється п'яна на сходовому майданчику. Жінка зі співмешканцем погрожують сусідам розправою.

Своєю чергою у соцслужбі мають намір подавати касацію на рішення апеляційної інстанції.

Нагадаємо, раніше трагедія сталася у Кременчуці Полтавської області - там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.