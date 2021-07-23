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Хотіла зробити мелірування: перукарка-самоучка понівечила голову 18-річній дівчині під Рівним

23 липня 2021, 20:39

Найстрашніше почалося наступного дня - волосся почало випадати. Ще через день волосся почало інтенсивно випадати разом зі шкірою.

Під Рівне дівчина після мелірування окаалась у лікарні
Під Рівним дівчина після мелірування опинилася в лікарні / фото в Instagram

18-річна мешканка міста Сарни Рівненської області потрапила до опікового відділення після відвідин перукаря. У дівчини діагностували хімічні опіки голови III ступеня. Частина волосся просто відпала, а на потилиці – величезна рана. Винна у всьому - горе-перукарка.

Як повідомляє видання СарниNews, стиліста постраждалій порадила подруга. 18-річна Анастасія вирішила вдосконалити свою зовнішність і зробити мелірування волосся, і відразу ж записалася на процедуру додому до перукарки.

"Мені нанесли фарбу. Через деякий час я повідомила, що відчуваю дискомфорт – сильно пече. Перукарка сказала, що це нормально під час мелірування. Потім стало ще сильніше пекти і почала боліти голова. Тоді я попросила припинити процедуру, але перукарка дофарбувала нижнє волосся і тільки після цього почала змивати фарбу. Водночас сказала, що у неї теж печуть пальці. Коли почали чесати і сушити, помітила, що випало багато волосся. І перукарка сказала, що бачить почервоніння на потилиці", - розповіла Анастасія.

Найстрашніше почалося наступного дня - волосся почало випадати. Ще через день волосся почало інтенсивно випадати разом зі шкірою. Батькам дівчина нічого не сказала, А мама дізналася про результати мелірування тільки через 4 дні.

Відразу ж звернулися до сімейного лікаря, той направив відразу до дерматолога і хірурга, а звідти – до травматолога. У дівчини діагностували хімічний опік. 29 червня Анастасію госпіталізували до обласної лікарні на два тижні.

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Як розповіла мама постраждалої дівчини, лікар порадив звернутися до правоохоронних органів. Однак мама вирішила спочатку поспілкуватися з перукаркою. У неї почали з'ясовувати, як вона розводила фарбу, чи є у неї якась освіта, курси. Та на особистій зустрічі зізналася, що самоучка і фарбує тільки друзів і родичів. Коли вона побачила фото постраждалої, попросила не звертатися в поліцію і запевнила, що підтримуватиме фінансово під час лікування.

Анастасія всі чеки на лікування пересилала повідомленнями перукарю за попередньою домовленістю про відшкодування збитків. Але через кілька днів перукарка припинила відповідати на повідомлення і дзвінки.

6 липня Анастасія склала заяву в поліцію з приводу нанесення тілесних ушкоджень і в поліції почали перевіряти всю інформацію про інцидент. У дівчини залишилося все листування у смартфоні.

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опік фарбування волосся новини Рівного
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