Хотіли швидко перебігти проспект: у Києві фура на швидкості розчавила чоловіка і жінку

У Києві фура на швидкості розчавила чоловіка та жінку / скріншот з відео

Моторошна смертельна ДТП сталася в ніч проти суботи, 19 червня, в Києві. На проспекті Бажана пішоходи намагалися перебігти дорогу, і потрапили під колеса фури.

"Страшна подвійна смертельна ДТП в Києві на проспекті Бажана від Вирлиці до метро Харківська: фура в лівому ряду на смерть розчавила чоловіка і жінку, які намагалися перебігти проспект", - сказано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Відзначається, що трагедія сталася неподалік від підземного переходу. Чоловік і жінка переходили дорогу в невстановленому місці. За попередньою інформацією, вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

"Вони перебігали (проспект. — Ред.) з лівого боку, перейшли одну частину, а на іншій в лівому ряду їх збила фура, — йдеться в повідомленні. - Тіла сильно розчавило".

За даними очевидців, орієнтовно на відстані 200 метрів від місця аварії розташований підземний пішохідний перехід.

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За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник.

Унаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.