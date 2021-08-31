"Хотіли дізнатися, як почувається людина після поранення ножем": у Рівному підлітки напали на жінку

У Рівному підлітки напали на жінку заради інтересу / УНІАН

У Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину до дитсадка. Її з непроникливими ножовими пораненнями доставили в лікарню.

Як повідомляє Radiotrek з посиланням на правоохоронців, однією з версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.

За словами очільника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем.

З цієї причини брати взяли ніж, пішли на вулицю і завдали ножові поранення жінці, що проходила повз.

Пораненою виявилася 42-річна Ольга, яка якраз відвела дитину до дитячого садка. Після свого вчинку неповнолітні побігли і сховалися у квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали і затримали.

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У Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку / скриншот з відео radiotrek.rv.ua

Коли приїхали медики, жінка була при свідомості. Під час огляду вони виявили три колото-різані рани на спині, які обробили.

Правоохоронці розв'язують питання про затримання одного з підлітків, який поранив жінку, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

читайте також"Порізав груди хлопчикові і зламав ніс дівчинці": на Київщині чоловік з ножем напав на дітейРаніше йшлося про те, що у Рівному 15-річні брати-близнюки з ножем напали на жінку. Унаслідок цього вона отримала поранення спини й потрапила в лікарню. Про те, що трапилося, у поліцію повідомили очевидці події. Неповнолітніх зловмисників правоохоронці спіймали дуже швидко.